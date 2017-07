Eva Holgado: «Los políticos nos dan la razón, pero nunca concretan nada»

En España hay en la actualidad 572.000 títulos de familias numerosas, certificación que conceden las comunidades autónomas, aunque según el INE existen más de un millón cien mil hogares con cinco miembros. Pero, tal y como matiza Eva Holgado, presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), este último dato no es del todo significativo porque uno de esos cinco miembros puede ser una persona dependiente, un empleado del hogar...

¿A qué datos hay que atenerse?

—El dato cierto de familias numerosas es el de los títulos, que es el oficial. Aunque puede ser que alguna familia numerosa no lo tenga, lo habitual es que todas lo soliciten porque les permite acceder a los beneficios públicos, que no son muchos pero algo suponen.

La ministra de sanidad, Dolors Montserrat, anunció en su día que va a ampliar la categoría especial a aquellas familias que tengan cuatro hijos. ¿Qué implica esta medida?

—No es una de nuestra peticiones, pero este cambio sería un reconocimiento a lo mucho que aportan estas familias. Hay que tener en cuenta que el índice de fertilidad en España es de 1,3 hijos, por lo que tener 4 hijos es ya más del triple. Por otro lado, hay mucha expectación por esta medida anunciada por el Gobierno porque en términos de ayuda supone un salto importante para muchos hogares.

¿Cuáles son, entonces, las principales prioridades de la FEFN?

—Durante el año pasado nos hemos reunido con todos los partidos políticos y mostrado nuestro argumentario de cien medidas: económicas, filosóficas... porque lamentablemente, casi siempre, se nos califica de "pedigüeños", pero no siempre es así. Muchas veces las administraciones consideran que tienen que ayudar a las familias numerosas porque somos un colectivo vulnerable y, en cierto modo es así, porque más del 30% perciben menos de 1.500 euros al mes. Cuando reclamamos a las administraciones, lo hacemos en materia de protección social y asistencial porque estas familias aportan mucho a la sociedad a través de sus hijos y de los gastos que asumen. Queremos un reconocimiento que es justo y equitativo y una protección. Hay sectores que nos dicen "pues que no tengan tantos hijos", pero nosotros defendemos que queremos tener los hijos que deseamos porque, además, beneficia a la sociedad.

¿Hacia dónde se encaminan las ayudas de protección?

—Pedimos a gritos la prestación universal por hijo a cargo porque ahora es de 23 euros, siempre que la unidad familiar cobre 17.000 euros. Es absurdo. Es mejor que la quiten y que ese dinero lo dediquen a algo más útil. En Europa esta medida supone entre 100 y 200 euros por hijo a cargo sin límite de renta y hasta que el hijo sale del hogar, no hasta que cumple 18 como aquí. También solicitamos que si hay límite de renta que sea per capita, no por unidad familiar porque hay familias con 3 hijos y otras con 7.

Consideramos, además, un agravio comparativo el territorio, ya que no tiene el mismo tratamiento una familia numerosa en Extremadura que en Madrid o en Andalucía, que es donde peor están. Nuestro nivel de interlocución es el Ministerio y, por ello, también pretendemos medidas estandarizadas para todo el territorio nacional y que paralelamente las delegaciones autonómicas peleen para lograr mejoras en el rango autonómico correspondiente.

En materia de vivienda nos hemos dado cuenta de que los planes de protección oficial casi no destinan viviendas de más metros cuadrados.

En esta ronda de reuniones con los políticos, ¿con quién se han sentido más cómodos?

—Es complicado decirlo porque en todos los encuentros hay buenas intenciones. Pero todos los partidos hacen lo mismo. Nos dan la razón, entiendan nuestros argumentos y nunca concretan nada. Ahora bien, cuando pedimos políticas concretas nos dicen que no hay presupuesto. Pedimos un pacto de Estado porque consideramos que la familia no es un instrumento de Estado, sino que todos los partidos deben reconocer su importancia y apoyarla.

La FEFN cumple este año su 50 aniversario. ¿Cómo ha vivido la evolución de la familia española?

–Hemos sido testigos de las dificultades de todo tipo que han tenido las familias, en especial las numerosas, y hemos podido participar en algunas decisiones para hacer frente a los retos económicos y sociales. En materia de conciliación, por ejemplo, con la incorporación masiva de la mujer al trabajo, o con respecto a la barrera ideológica que había en torno a las familias numerosas, que es algo sobre lo que hemos trabajado mucho y que poco a poco se va superando. Afortunadamente, las familias numerosas vamos obteniendo el reconocimiento social que merecemos por lo que aportamos a la sociedad.