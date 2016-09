«Mi hijo ha intentado suicidarse cinco veces»

En el mundo se suicidan al año un millón de personas, según los últimos datos de un estudio ofrecido por Anaed, fundación de ayuda contra la depresión, con motivo de la celebración del Día Mundial para la prevención del suicidio.

La mortalidad, en un mundo tan desarrollado, es de 16 por cada mil habitantes y ha crecido en los últimos 45 años un 60%. «Algo no estamos haciendo bien. Tenemos que gestionar las cosas de una manera distinta y no apagar la televisión cada vez que escuchamos una noticia que no nos gusta oír», opina José Ramón Pagés, coordinador nacional de la fundación.

«El número de suicidios en España llega a representar más del doble de todos los accidentes de tráfico a nivel anual -explica Pagés-. Es siete veces más que los accidentes laborales y 70 veces más que los casos de violencia de género. En el mundo, puede superar a todos los muertos por guerras y por homicidios juntos». Además, esta es una de las tres primeras causas de muerte en personas entre los 15 y 44 años, a nivel nacional por cada suicidio que se contabiliza suceden otros 2o intentos.

En 2012 se suicidaron 3.539 personas y la cifra en nuestro país ha aumentado en 371 casos en los últimos tres años. Entre las provincias que más casos acumulan, por cada 100.000 habitantes, se encuentran Soria (18,6), Lugo (17,9) y A Coruña (15,1). Por otro lado, las mejores cifras corresponden a Palencia (4,8), Badajoz (4,9) y Madrid (5,3).

En el resto de países, los del área mediterránea de la Unión Europea, obtienen las menores cifras, frente a países como los que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética y países del norte de Europa, posiblemente por la influencia del clima y la cultura social.

Roberto: «Lo he intentado varias veces»

«Yo no entro en la estadística del suicidio, aunque lo he intentado varias veces. No lo he conseguido gracias a Dios. Me ponía más agresivo conmigo mismo y me frustraba más, —explica Roberto—. Estoy diagnosticado como esquizofrénico paranoide y mi detonante fue el estrés. Yo era informático y a raíz de que no se cumplían los objetivos en mi trabajo decidí trabajar más horas. Ante tanta tensión, mi reacción fue intentar suicidarme en varias ocasiones y de formas diversas».

«Me llevaron a Psiquiatría y entré en medicación, -añade-. Después volví a trabajar, pero en cada trabajo aparecía un nuevo brote, hasta que cometí un acto violento y me llevaron a una institución psiquiátrica penitenciaria. Me dieron el alta tras cuatro o cinco años y ahora me siento bien. Hago vida normal, aunque con medicación. Al salir del centro penitenciario busqué gente en mi misma situación, me propuse encontrar nuevos amigos con tiempo libre y así se formó la "Fundación tú decides" hace ya ocho años».