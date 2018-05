Familia Denuncia a todos los diputados del Congreso por no frenar la caída de la natalidad en nuestro país Un ciudadano español presenta ante la Fiscalía General del Estado su queja por la inacción del 100% de los partidos políticos

Santiago, un ciudadano español que presume estar muy preocupado por el futuro de nuestro país, se dirigió la mañana del 17 de mayo a la Fiscalía General del Estado para poner una denucia al 100% de los Diputados que conforman el Congreso de los Diputados «por ser conscientes del gravísimo problema que lleva años afectando al bienestar y a la economía española, como es la caída de la natalidad, y no legislar para frenar este drama que provocará la reducción progresiva de las prestaciones sociales».

En su escrito puntualiza que es imposible mantener las jubilaciones, prestaciones sociales y el sistema sanitario sí cada vez hay menos nacimientos. «Si pretendemos garantizar el poder adquisitivo de las jubilaciones y mantener la magnífica cobertura sanitaria española, sin tener que reducir las otras partidas presupuestarias (educación, infraestructura, transportes, asuntos sociales, ayudas autonómicas…) es obligatorio aumentar la natalidad».

Asegura que en España se está empezando a hablar de «Suicidio Demográfico». «Pido, no, exijo a los diputados —matiza— que busquen soluciones eficaces para aumentar la natalidad de modo urgente. Considero que el asunto es suficientemente grave como para que Fiscalía intervenga. Si dentro de cinco años no hemos sido capaces de resolver el problema es que posiblemente formemos parte de él».

El denunciante se pregunta, además, «si usted contrata a un director general para resolver un problema (y le paga bien por ello), pero el problema va creciendo con el tiempo y lo que hace es posponer la solución durante años hasta que la cuestión estalla y hunde la empresa, ¿qué opina usted del director general, que se presentó como el gran solucionador de problemas? Los ciudadanos elegimos a los diputados, pues ellos se ofrecen a resolver las dificultades de España. La natalidad y fertilidad están en caída libre desde hace más de 10 años. Los diputados tienen todos estos datos y, de momento, no han resuelto el asunto».

En su escrito añade que el 100% de los partidos políticos que componen el Congreso los Diputados son conscientes de la gravedad de la despoblación. «Basta con ver sus artículos publicados en Internet. La despoblación la provoca en gran medida los problemas demográficos que son el resultado de la caída de natalidad qué es la consecuencia de la falta de apoyos efectivos a la natalidad y a la familia. De momento, el Estado se está endeudando para mantener las jubilaciones. Estas deudas habrá que pagarlas en algún momento».

Así mismo, incluye una serie de sugerencias para incrementar la natalidad:

—Fomentar la involucración de los varones en el cuidado de la familia + compartir en igualdad el cuidado de los hijos entre ambos Progenitores. Si las madres siguen encargándose mayoritariamente del cuidado de los hijos y además trabajar fuera de casa, es difícil de pensar en tener más hijos:

El 8 de mayo 2018, la Comisión Europea presentó su informe sobre la imperiosa necesidad de fomentar las guarderías para niños pequeños. Los objetivos son aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, promover el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de los padres que trabajan y fomentar un crecimiento sostenible e integrador en Europa.

Fomentar el trabajo a tiempo parcial: para que 1 o los 2 progenitores puedan dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos

Parte de los problemas económicos, sociales y demográficos de España actuales y futuros se podrían resolver con una simple modificación del Código Civil que no tendría ningún coste para el Estado: instar a ambos progenitores a compartir el cuidado de sus hijos en igualdad después de una separación, es decir mantener la custodia de ambos durante y después del matrimonio. Se dice que para educar a un hijo se necesita a toda una tribu. A raíz de una separación se retira la custodia al 80% de los varones, obligando a las madres a dedicar aun más tiempo al cuidado de sus hijos, limitando su carrera profesional.

La Familia en los Juzgados:

El objetivo debería de ser reducir los enfrentamientos en las Separaciones. ¿Cómo pueden 2 progenitores separados pensar en tener más hijos si están continuamente en los juzgados?:

El régimen económico matrimonial por defecto debería de ser el de Separación de Bienes: se evitarían muchos enfrentamientos en los Juzgados.

Antes de casarse ambas partes deberían de firmar un “Acuerdo Prematrimonial” sobre la custodia de los hijos, compensaciones económicas, comunicaciones con los hijos, vivienda…. que evitaría judicializar y perpetuar las tensiones de una separación.

En numerosas ocasiones los progenitores no pueden revisar las sentencias judiciales pues no disponen de dinero para pagar los letrados. Si uno de los progenitores quisiera dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos menores, la administración de justicia debería de facilitar y fomentar el reparto de igualitario en el cuidado de los hijos menores. En estos asuntos de familia se podría conceder la asistencia jurídica gratuita, como ya ocurre en los asuntos laborales, de violencia de género, de inmigración, de LGTBfobia y otros.

Todos los jueces consultados confirman que en los procesos de familia se miente mucho. Fiscalía debería de actuar de modo contundente contra las mentiras y los intentos de engañar a los jueces que en ocasiones dictan sentencias muy cuestionables pues se han basado en datos falsos facilitados por una de las partes.

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional deberían de tener una sección especializada solo en asuntos de familia.

Para fomentar la transparencia de las decisiones judiciales, solicitamos que cada juzgado facilite unas estadísticas en las que incluya número de personas a las que se retira la custodia diferenciado por géneros, cuantía media de las pensiones de alimentos, número de modificaciones de medidas, número de ejecuciones, de divorcios...

Política y Leyes:

Legislar y diseñar políticas eficaces para apoyar la familia, la Maternidad y la Natalidad:

Un porcentaje del sueldo y jubilación de los diputados podría depender de los resultados obtenidos: si la natalidad aumenta recibirán un complemento, si la natalidad sigue cayendo se les reduciría el sueldo y la jubilación.

Seguimiento de los resultados y corrección de las normas vigentes.

España es pionera mundial en normativa contra la violencia de género y protección del colectivo LGTB. La situación es tan grave en España, que también debería de liderar políticas que fomenten la natalidad

Urge una ley estatal para que ambos progenitores se repartan en igualdad el cuidado de sus hijos durante y después del matrimonio. Hay que mantener la custodia de ambos progenitores durante y después del matrimonio. Es necesario unificar las diferentes Leyes Autonómicas a favor de la Custodia Compartida (Aragón, País Vasco, Valencia, Cataluña).

El juzgado debería de retirar la custodia de sus hijos a un maltratador o maltratadora (con sentencia firme) sin necesidad de estar separados.

El progenitor que renuncie unilateralmente a la custodia de sus hijos (sin acuerdo entre ambos) deberá de abonar una pensión para el cuidado de los menores por obligar al otro progenitor mayor dedicación con sus hijos, limitando su carrera profesional.

La administración de justicia está desbordada: El juzgador debería de obligar a ambos progenitores a acudir a los servicios de mediación que tan buenos resultados dan en otros países (como, por ejemplo, Canadá y otros muchos más). Esta mediación recordaría consejos obvios pero que no siempre se aplican: como, por ejemplo, que no se puede desprestigiar al otro progenitor, ni se puede utilizar a los hijos como correa de transmisión, ni se puede someter a interrogatorios a los hijos pidiendo información sobre la otra familia para luego utilizarlo en los procedimientos judiciales. etc ...

Dado que la prioridad es garantizar las necesidades de los hijos, si alguno de los progenitores no pudiera aportar la pensión de sus hijos, sería la Agencia Tributaria (AT) la que adelante la cuantía si esta hubiera sido impuesta por el Juzgado. De este modo, evitaríamos que el menor pudiera sufrir un descalabro económico. La AT tiene poderosos medios para cobrar lo adeudado (p.e. inspecciones, embargos de las cuentas y nóminas…).

Un Asistente social o psicólogo realizaría un seguimiento de los hijos menores: parte de los problemas son las entregas y recogidas de los menores es decir cuando los juzgados de familia están cerrados, obligando a acudir a las comisarías de policía para presentar la denuncia oportuna. Para evitar esa situación que satura las comisarías, sería ideal poder acudir a un asistente social o psicólogo adscrito al juzgado o fiscalía que con una simple llamada seguro que resolvería la gran mayoría de estas situaciones que inundan los juzgados. El menor también debería de poder llamar a este profesional en cualquier momento para solicitar ayuda y alertar de posibles anomalías o de algún comportamiento inadecuado de alguno de sus progenitores o allegados.

La custodia compartida ya se está aplicando en los periodos vacacionales: la mitad con cada progenitor.

Hay matrimonios separados que han acordado una alternancia semanal, quincenal, anual (de julio a julio para adaptarse al curso escolar), y cuando las 2 viviendas están muy distantes, todo el curso escolar con uno y todas las vacaciones con el otro.

Insiste Santiago en que «uno de los propósitos de esta denuncia es publicarla en los medios para animar a más ciudadanos y organizaciones a que denuncien este “Suicidio Demográfico” y exijan a todos nuestros diputados que busquen soluciones para incrementar la natalidad»..