La lección de un profesor a sus alumnos: «Sois unos vagos, cuando salgáis la vida os va a poner en vuestro sitio» Pablo Poó Gallardo publicó un vídeo de YouTube destinado a los estudiantes de su clase que habían suspendido con el objetivo de que reflexionaran sobre su futuro

Con motivo del Día de los Maestros, un vídeo de YouTube en el que Pablo Poó Gallardo, un profesor sevillano hacía reflexionar a sus alumnos sobre la importancia de estudiar, se ha hecho viral de nuevo

«Querido alumnos, sorpresa, ¿qué, habéis suspendido, no?», empieza Gallardo el vídeo. A partir de este momento el profesor intenta explicar el futuro desalentador que puede esperarles a lo largo de su vida adulta si no cambian su actitud frente a los estudios. «Siempre me preguntáis: "¿maestro para qué quiero estudiar si voy a trabajar en el campo?". No sabéis nada de la vida, la vida es una putada», espeta. A lo que añade: «la vida no te espera, la vida no te comprende, la vida no te hace recuperaciones», «no tiene nada que ver con la burbuja en la que vivís durante toda la ESO».

Para ejemplificar sus reflexiones, el docente explica los «cómodos” que viven en la época en la que son estudiantes durante los primeros años del instituto. «Llegáis a casa y tenéis vuestra comida, os pagan vuestra ropa, os pagan vuestros móviles aunque rompáis la pantalla cada dos por tres, os pagan hasta los 'botellones'. De puta madre todo».

La intención de Gallardo es que sus alumnos se den cuenta de que es fundamental tener una formación para desenvolverse cada día y que no sean engañados por su ignorancia. "Una mente simple se conquista fácilmente, solo tiene una puerta, mientras en una abierta es más difícil de penetrar".

Su objetivo es sencillo, hacerles recapacitar de que aún tiene una oportunidad. «Vuestro problemas no es de capacidad, es esfuerzo, sois unos vagos pero cuando salgáis de aquí la vida os va a poner en vuestro sitio a bofetadas y es lo que os quiero ahorrar».

Finalmente, Gallardo concluye con que se dejen de «tonterías» a partir de enero. «Vamos a poner ganas porque algunos, los que quieren que seáis felices desde los doce hasta los 16 años les importáis sólo hasta que termináis la ESO. Y yo he firmado con vosotros un contrato de por vida», sentencia en el vídeo de YouTube .