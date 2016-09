¿Qué es el TDAH que padece Simone Biles?

Para algunos niños mantenerse sentado en la silla supone todo un reto. No digamos atender a una explicación o centrarse en un libro. En estos casos puede que padezcan el trastorno por déficit de atención, más conocido por sus siglas: TDAH.

El TDAH es un trastorno de carácter neurobiológico que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. Pese a lo que muchos puedan creer, no desaparece con la edad, ya que es un trastorno crónico que permanece durante toda la vida adulta. Otra cosa es que con la edad los síntomas vayan cambiando. Según distintos estudios a partir de la adolescencia, los síntomas son más cognitivos y menos externalizantes o hiperactivos, al revés que en la etapa primaria.

Los síntomas nucleares del TDAH son independientes unos de otros. No todos los niños con el trastorno manifiestan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Es decir, que un niño con TDAH puede manifestar sólo uno de estos tres síntomas:

-Presentación predominante de falta de atención

-Presentación predominante hiperactividad/impulsividad

-Presentación combinada déficit de atención e hiperactividad/impulsividad

Pese a la alta prevalencia del TDAH, existe un gran desconocimiento sobre el trastorno. En un estudio realizado en España con el objetivo de conocer el grado de conocimiento sobre el TDAH de la población general, solamente un 4% de los encuestados reconocían el término TDAH y un 33% consideraba que el TDAH se debía a un entorno familiar o escolar desorganizado.

La falta de formación, información y atención sobre el TDAH tiene consecuencias negativas directas sobre los pacientes, sus familiares, amigos y otras personas de su entorno, que sufren el estigma, la insensibilidad y la falta de consideración hacia el trastorno.

En este aspecto, el proyecto PANDAH:situación del TDAH en España tiene como objetivo dar a conocer la situación actual del trastorno, qué actuaciones se llevan a cabo en nuestro país, y qué necesidades detectan los actores implicados en cuanto al manejo en el niño, el adolescente y el adulto.

A pesar de todo esto hay diversas corrientes que afirman que el TDAH no existe y que la medicación no es más que un dopajepara que los niños estén quietos.

TDAH y deporte

Cuando un atleta llega a la cumbre y se presenta a unos Juegos Olímpicos tiene que pasar una serie de controles antidopaje que sacarían a la luz su ingesta de medicamentos para controlar el trastorno. Es por ello que, deportistas como Simone Biles, Michael Phelps, Usain Bolt o el español Gervasio Deferr, todos ellos hiperactivos, tienen que presentar documentos que acrediten que padecen el trastorno y su tratamiento para poder participar en una olimpiada.

El psicólogo y fundador de la entidad psico-educativa Educatdah, Ángel Terrón afirma que «el rendimiento físico de un atleta con TDAH no se va a ver aumentado por la medicación. Lo que sí va a aumentar es su concentración para llegar a niveles normales». Este experto y la asociación ANSHDA señalan que «si no dejaran que se medicaran estarían siendo discriminados, pues no compertirían en igualdad de condiciones que los que no padecen este trastorno».

Este experto recuerda que las informaciones que han salido sobre la atleta americana Simone Biles casi acusándola de doparse «sólo son una muestra más de la gran desinformación que hay sobre el TDAH y su tratamiento».