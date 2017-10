Sian Carr: «Es importante cuidar de tus profesores, y no siempre es el dinero» Esta mujer es una de las artífices del nuevo currículo de Secundaria y de los procesos de evaluación del Reino Unido

S. F.

@abc_familia MADRID 20/10/2017 13:43h Actualizado: 20/10/2017 14:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con una larga trayectoria dedicada al profesorado y al diseño de políticas educativas para distintas agencias gubernamentales y no gubernamentales, Sian Carr es una de las artífices del nuevo currículo de Secundaria y de los procesos de evaluación del Reino Unido. «21st century learning - the inherent values of a British education» es el título de la conferencia que la actual directora de la Skinners’ Kent Academy ofrecerá mañana 20 de octubre durante la VI Jornada de Educación Británica del British Council School. La iniciativa forma parte de las actividades de la VI Feria de Educación británica, que se ha celebrado esta semana en España, para dar a conocer la excelencia de la educación británica, informar de sus programas y ayudas y resolver todas las dudas sobre la educación británica tras el Brexit.

—¿Qué supone el aprender en el siglo XXI? Cómo ha mejorado la enseñanza?

—El aprender en el siglo XXI es emocionante y refleja el ritmo de cambio social que vivimos, tanto a nivel nacional como global. La enseñanza de nivel alto se combina con un currículum amplio y sofisticado para motivar a los alumnos. El impacto tecnológico también es importante. Se debe considerar la forma en la cual los alumnos jóvenes, de hoy en día, aprenden, y de esta forma, ayudarles mejor a triunfar. Hay más jóvenes que nunca con buen acceso a la información. Los colegios deben indicar y facilitar ese acceso.

—¿Cree que la forma de gestionar colegios influye en el éxito de los alumnos? ¿Cómo?

—Desde luego. Un buen liderazgo y una buena gestión del colegio, son algo esencial para garantizar el éxito de los alumnos. La solidez de ese liderazgo es primordial a la hora de fijar una visión y una ambición para un colegio. Un currículum que innove e inspire viene creado por los líderes del colegio y esto también atrae a los mejores profesores. Una dirección de alta calidad está al mismo nivel de lo que supone ser un colegio que apoya a sus alumnos para que triunfen.

—¿Cuáles son las claves para que un colegio triunfe?¿ Qué cambios deberían realizar los colegios para asegurar ese triunfo?

—Aquellos colegios que triunfan son aquellos que se centran en el aprendizaje de sus alumnos con un nivel de enseñanza alto. Este es el propósito principal de un colegio y un colegio no debe desviarse de este propósito. La inversión en profesorado y su preparación profesional generará beneficios en cuanto a la participación y logros de los alumnos. También es importante un buen ambiente de aprendizaje colectivo y esto no se debe olvidar.

—¿Hay mucha diferencia entre el sistema educativo español y el británico? ¿Cómo valorarías la situación en España hoy en día?

—¡No sé si tengo suficientes conocimientos para contestar a la pregunta!

—¿Hace falta motivar más a los profesores? ¿Qué cualificaciones profesionales debe tener un buen profesor?

—Siempre es importante cuidar de tus profesores. También hay que infundirles con un sentido de su propia importancia en el colegio y que se sientan especiales. No se trata siempre de dinero. Para algunos profesores el placer de educar bien a gente joven y de sentirse valorados también es importante. Padres, directores de colegio y la comunidad local también tienen que valorar la labor de los profesores en su día a día. Los profesores deben estar cualificados con títulos universitarios e incluso tener oportunidades de sacar títulos de posgraduado. Se les debe ofrecer un nivel excelente en cuanto a desarrollo y formación, a lo largo de su trayectoria profesional.

—¿Cuáles son los roles del colegio y de la familia para asegurar mejores resultados con los alumnos?

—Es una alianza. El colegio tiene que trabajar con las familias de forma cercana y viceversa. ¡El alumno debe sentirse apoyado por ambos lados del triángulo! Si se trata de una asociación fuerte, el alumno tendrá mucho más éxito.

—¿Cree que la falta de recursos influye sobre el triunfo en la educación? ¿Si así es, cómo es que lo afecta?

—Es importante que los colegios tengan suficientes recursos, bien sean Recursos Humanos (profesores) o sean libros y equipo. Los alumnos tienen que sentirse involucrados y motivados por el colegio. No se trata solamente de tecnología sino de tener una gama de recursos amplia, apta y moderna. Esto también es algo fundamental.

—Basándose en su experiencia internacional, ¿dónde se debería enfocar el esfuerzo en el sistema de educación?

—En entender mejor al alumno cómo centro del sistema de educación. No hay que enfocarse en sistemas y en estructuras sino en la calidad de cómo se enseña y cómo se aprende, para asegurar de esta forma, ¡qué se hace lo mejor posible!