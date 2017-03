«¡Quitémonos las máscaras! En todos los colegios hay niños con problemas de habilidades sociales que llevan al acoso escolar»

¡No te metas conmigo!, ¡Soy igual que tú!, ¡No me insultes, ¡No te comas mi bocadillo! ¡No me encierres en el baño!... Estos son algunos de los mensajes que han lanzado en un vídeo alumnos de sexto de Primaria y primero de la ESO del Colegio Joyfe. El objetivo: concienciar sobre la gravedad del acoso escolar. Con estos enunciados pretenden que otros chicos y chicas se identifiquen y reflexionen pensando que al decirlos a sus compañeros están creando malestar en ellos. Como conclusión, el vídeo les advierte de que «si no eres parte de la solución, eres parte del problema».

El 90% de los casos de acoso en el colegio se producen en los tiempos muertos

Para, director técnico de Educación Infantil y Primaria de este colegio, «En todos los colegios hay niños con problemas de habilidades sociales que conllevan al acoso escolar». Es más, asegura que los psicólogos de los colegios dedican más tiempo ade los alumnos que a tratar las dificultades de su rendimiento académico.

«Muchos niños tienen dificultades para tolerar la frustración —quizá porque están sobreprotegidos—, para ser empáticos, críticos... y, en definitiva, carecen de una buena capacidad de relacionarse con los demás. Hace años, los niños pasaban más tiempo en la calle jugando y sabían manejar mejor las relaciones con iguales, pero actualmente pasan muy poco tiempo y, el que están, lo hacen bajo la supervisión de sus padres».

Teléfono móvil antes de tiempo

Explica que incluso en el patio del recreo hace años un niño podía decir «tonto» a otro, y luego se subían a clase. «Hoy le insulta, pero 500 veces al día porque cuenta con una herramienta muy poderosa para hacacerlo: el teléfono móvil. El problema es que los alumnos cada vez a edades más tempranas o como regalo de Primera Comunión reciben un móvil, lo que es un error, y se meten en las redes sociales. Muchos, por su inocencia lo usan solo para jugar, pero otros no, y pueden hacer mucho daño. A ello se añade que una gran mayoría de padres no son conscientes de este asunto y de los riesgos que puede originar».

En el Colegio Joyfe trabajan en la prevención del acoso desde varios frentes. Por un lado, y de la mano de la Fundación Orange, realizan charlas de concienciación a los alumnos de quinto y sexto de Primaria. Otra de las acciones la llevan a cabo con la Policia Nacional, que acude a este centro escolar para explicar a los estudiantes de primero y segundo de la ESO los problemas del acoso y el ciberbullying.

Bajo sospecha

En este intento por prevenir, el colegio puso en marcha un protocolo contra el acoso escolar hace cinco años. «Ha habido casos en los que hemos sospechado que podría ser acoso —asegura Enrique Escandón—. En ese momento hemos llamado a los padres para avisarles y tener más datos sobre la situación de sus hijos y averiguar si podría haber una causa concreta que ellos supieran. También nos reunimos con los chicos implicados y con el resto de compañeros de forma individual para tener versiones diferentes, poder contrastarlas y así determinar si se trataba de un conflicto aislado o de un hecho repetitivo».

Explica el director técnico del Colegio Joyfe que todos los casos se envían a inspección y, en ocasiones, los inspectores han acudido al colegio a revisar las situaciones. «Finalmente, no se ha determinado ningún caso de acoso, pero cada vez que tenemos un indicio abrimos el protocolo y seguimos todos sus pasos: avisamos a todo el profesorado, observamos las situaciones en el patio, en las clases extraescolares, hablamos con los alumnos o vigilamos los tiempos muertos, ya que el 90% de los casos de acoso se producen en esta situación», concluye.