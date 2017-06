«Dream Up»: Un trampolín para orientar el rumbo de los jóvenes

«Dream Up» es un programa de la Fundación BNP Paribas que se ha convertido en el buque insignia de su labor social desde que comenzara hace ya cinco años. Actualmente está presente en 26 países de los cinco continentes y han pasado por él 30.000 jóvenes de todo el mundo.

En España, la Asociación Cultural Norte Joven y la entidad Pinardi-Las Naves han sido las organizaciones seleccionadas para promover esta iniciativa que se enmarca dentro del Programa I+I, un servicio de atención integral a niños y adolescentes en situación de riesgo social que está promovido por la Dirección General de la Familia y el Menor de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

Acaba de clausurarse con gran éxito su segunda edición en la que han participado casi 60 chicos y chicas. El objetivo del programa, que comenzó el pasado septiembre de 2016, es promover la integración a través del desarrollo personal de los participantes utilizando el cine como herramienta de sensibilización, educación y transmisión de conocimientos. A través dehan aprendido a crear sus propios cortometrajes. «La finalidad última –explica Mariam Pérez-Camino, directora de Comunicación y RSC de BNP Paribas– es darles la oportunidad de que sepan desarrollar habilidades y trabajar, al tiempo que se despierta en ellos el interés por este ámbito profesional».

Cristina Verdugo, educadora de Norte Joven, explica que el acierto está «en que se trabaja de forma individualizada con cada uno de los participantes en diversas áreas: educativa, salud, desarrollo personal, social, ocio y tiempo libre...», lo que les ayuda en gran medida porque muchos de ellos tienen un perfil de fracaso escolar, con situaciones familiares complicadas y en las que carecen de modelos de referencia a los que imitar. «El verdadero éxito –matiza– es que al finalizar el proyecto no nos necesiten».

Explica que, aunque lo habitual es que no terminen la ESO, lo importante es que con este programa adquieren hábitos y rutinas, aprenden a aceptar normas y límites, a trabajar en equipo y por objetivos, a saber tener paciencia para ver resultados, a ser tolerantes, a adquirir responsabilidades dentro del equipo y respetar a los demás, a aceptar lo que supone ganar, pero también perder... En definitiva, les estimula para encontrar un sentido a lo que hacen y dar un rumbo a su vida. «La mayoría nos confiesa que en vez de abandonar sus estudios se declinará por seguir formándose y matricularse en FP. Es un logro muy importante».

Esta educadora recuerda que el día de la clausura, en el que expusieron en la pantalla de un cine sus creaciones, todos se sintieron orgullosos por ver la recompensa de su esfuerzo. «Fue un muy emotivo que, además, sus familiares valoraran la capacidad de sus hijos cuando descubren nuevas realidades diferentes a las suyas».

Elena apunta que ha aprendido muy bien lo que implica el esfuerzo

Elena, 12 años: «Ahora miro al futuro con mayor claridad»

Elena es alumna de segundo de la ESO. A sus 14 años reconoce que los estudios se le dan muy mal, «solo apruebo música». Desde que ha participado en Dream Up, en Las Naves, se confiesa más feliz. «He aprendido que si me esfuerzo soy capaz de sacar cosas adelante».

Su misión fue trabajar en equipo para realizar cortometrajes y el pasado viernes presentar su trabajo final en un cine junto a su familia. «El reto no era fácil –asegura–, pero aquí me he sentido apoyada por los educadores que me explicaban muy bien si no entendía algo sobre el manejo del micro, la cámara, los guiones... En el instituto, sin embargo, cuando pregunto algo varias veces, se piensan que les estoy vacilando y, entonces, dejo de prestar atención».

Durante todo el programa asegura que ha aprendido muchas cosas que desconocía: «que la dignidad va antes que los objetos, la importancia del apoyo moral para conseguir retos, el compañerismo –que aunque alguno no me caiga bien, a la hora de trabajar esto no debe afectar–, el respeto a los demás para que te respeten...».

El pasado viernes todo eran nervios porque los 60 chicos presentaban sus cortos. «Me sentí muy satisfecha de que todos vieran el esfuerzo final. Mi familia estaba orgullosa de mí y me encantó que me dijeran que soy muy seria cuando trabajo en algo que me gusta».

Elena recomienda a todos los jóvenes que sientan que su porvenir es incierto y no tengan perspectivas que hagan programas de este tipo «porque ayudan a ver el futuro con mayor claridad al darte un sentido. Ahora quiero hacer FP porque me gusta más la práctica que la teoría y sé que con esfuerzo se logra un buen trabajo».