La comunicación y el desarrollo cognitivo, capacidades que los niños pueden mejorar con tu móvil

Carlota Fominaya

Cuando Karina Ibarra se convirtió en madre empezó a ver que no había suficientes productos para que los niños aprendieran a leer y a escribir. O los que había, no le gustaban. «La oferta que yo encontré estaba muy saturada en cosas de entretenimiento, pero no aportaban valor educativo», relata. Esta emprendedora, que ya se dedicaba entonces a desarrollar productos digitales para niños, le dio una vuelta a su especialidad, y apostó fuerte por crear una aplicación acorde con sus necesidades vitales en aquel momento.

Así nació MyABCKit, la app para que los niños y niñas de 3 a 7 años aprendan a leer y escribir jugando, de forma personalizada, con método pedagógico y divertido. Para Ibarra, «niña Montessori», como ella misma se define, su prioridad es que los pequeños aprendan jugando. «La diversión se ha convertido, en los últimos años, en una de las herramientas más efectivas para el aprendizaje en edades tempranas ya que mientras juegan los niños se relajan, lo que favorece su receptividad ante nuevos conceptos, ideas y valores», explica.

«Lo que se aprende con el juego se retiene más fácilmente en la memoria, creando nuevas asociaciones, experiencias e interacciones. Así, durante los primeros años el juego permite desarrollar habilidades cognitivas, crear relaciones sociales y despertar las relaciones afectivas», asegura esta profesional.

Karina Ibarra, fundadora de MyABCKit

Otro de los principios fundamentales que siguen desde myABCKit, y la diferencia que tienen con otros productos similares, matiza esta empresaria, «es que nosotros abordamos el origen del problema. Muchos padres se quejan de que a sus hijos no les gusta leer. Eso no es verdad. A los niños por lo general les gusta leer, lo que pasa es que no están leyendo las cosas apropiadas».

En ese sentido, prosigue, «uno de nuestros principales fundamentos es la libertad. Nos acercamos al peque, y le dejamos elegir qué quiere estar leyendo en ese momento. ¿Por qué? Porque los niños hasta tercero de Primaria están aprendiendo a leer, y a partir de ahí, leen para aprender», señala. Este método, asegura, «no interfiere con lo que el niño hace en el colegio. Nuestro equipo de pedagogos y profesores nos ayudan a dar forma a los ejercicios». «Nuestra filosofía es libertad y juego pero todo bajo un entorno de personalización. Buscamos proporcionar experiencias significativas de aprendizaje con nuestros peques», concluye.

Estas son las ventajas que tiene incluir el juego dentro del sistema de enseñanza y aprendizaje en edades tempranas, según la fundadora de MyABCKit:

Mejora la comunicación. La mejor forma de aprender una lengua es hablarla y la mejor forma de hablarla es interactuando con otros. A través del juego los pequeños se ven obligados a expresarse, escuchar, prestar atención, utilizar las palabras adecuadas, mejorar la pronunciación, ampliar su vocabulario, etc., habilidades fundamentales de la comunicación que los pequeños aprenden más fácilmente si las usan mientras se divierten.

Mejora el desarrollo cognitivo. La imaginación y la creatividad que se da en el juego son claves para el desarrollo cognitivo de los niños. Según parece, los niños que juegan a menudo tienen una salud mental más positiva, vínculos afectivos más sólidos y amistades más consolidadas que los que juegan menos tiempo.

Fomenta el aprendizaje significativo. El juego permite que los niños relacionen experiencias nuevas con algo que ya conocen. Imitar lo que hacen los mayores o explorar para descubrir por qué algo es interesante es una de las mejores formas en la que los niños pueden avanzar en su conocimiento.

Mejora las habilidades sociales. Jugar con otros niños y adultos permite que los pequeños aprendan cómo funcionan las relaciones sociales. Además, las experiencias les aportan contexto, lo que les dota de conocimiento para desenvolverse en determinadas situaciones. Lo más habitual es que cuanto más juega un niño, más amigos tiene.

Favorece la comprensión. La motivación de participar en el juego hace que los niños se concentren en ellos y que se preocupen por comprender en qué consisten, qué relaciones son necesarias para desarrollarlos y como se juega con otros.

Mejora la exposición de ideas. La curiosidad es una de las grandes ventajas que tiene el juego en el aprendizaje de los niños ya que cuando éstos tienen la oportunidad de jugar y relacionarse con otros tienden a investigar las posibilidades y desarrollar hipótesis que tienen que plantear de manera clara ante otros niños o adultos.

El juego, además, prepara a los pequeños para desarrollar habilidades como la autoestima o la atención, y consolida sus relaciones afectivas y sociales; predictores importantes del éxito de cualquier individuo. Desde myABCKit señalan que «lo que aprendemos jugando, lo aprendemos para siempre. Y, por ello, desde nuestra app, ayudamos a los niños a leer y escribir a través de cuentos, vídeos, actividades lúdicas e ilustraciones llamativas».