Sugerencias para prevenir las intrusiones indeseadas en el hogar durante las vacaciones

El verano es una época donde la seguridad del hogar debe ser una prioridad. El calor no invita a quedarse en casa, dejándola vacía un mayor número de horas al día, además de ser el periodo de vacaciones para la mayoría de los españoles. Ante estas largas ausencias en el hogar, la empresa Tyco recomienda una serie de medidas de prevención que pueden contribuir a evitar sorpresas desagradables:

-No compartas con desconocidos cuándo y dónde te vas de vacaciones y presta especial atención a lo que publicas en las redes sociales. Los ladrones pueden usar la información publicada en Twitter o Facebook para saber cuándo no hay nadie en casa.

-Cuando abandones tu casa durante varios días seguidos es importante mantener la impresión de que hay gente en ella. Con un sistema de control del hogar como Interactive Security de Tyco es posible encender o apagar luces, electrodomésticos, etc. desde el teléfono móvil. Permitiendo simular la presencia en el domicilio gracias a la creación de patrones de iluminación.

-No se lo pongas fácil a los ladrones, evita dejar tus objetos de valor visibles desde la ventana. Aunque no te vaya de vacaciones, no descuides la seguridad y cierra las puertas con llave, muchos robos se producen también durante el día.

-Para hacer frente a estos desafíos de protección es primordial contar con un buen sistema de seguridad para el hogar que garantice una intervención rápida y eficaz. La Central de Recepción de Alarmas de Tyco gestiona las conexiones de los sistemas de seguridad de sus abonados mediante una comunicación continua con que proporciona una mayor seguridad en caso de intrusión. Cuando se produce un salto de alarma, la CRA de Tyco determina qué medidas se deben tomar en cada caso, avisando directamente a la policía en caso de confirmarse la incidencia.

-Confía en los expertos para seleccionar la solución de seguridad más adecuada a sus necesidades específicas. Existen soluciones de seguridad adaptadas a todos los presupuestos para garantizar la protección de todo tipo de viviendas y negocios: pisos, adosados, chalets individuales, etc.