Cuando las familias vivían del sueldo del marido

El 80% de las mujeres de la década de los 70 eran amas de casa. Las que trabajaban dejaban su puesto de trabajo de forma voluntaria en el momento en que pisaban el altar. Eran tiempos en que una familia entera podía vivir del sueldo del marido, dinero que mensualmente la empresa entregaba al hombre en un sobre —aún no se hacía por transferencia bancaria— y que solía entregar a la mujer íntegro, o al menos en gran medida, porque ella era la que se encargaba de administrar los gastos del día a día en el hogar. Al menos así lo asegura Ascensión Cerezo Gallego, presidenta de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid (AACCU).

Explica que en aquella época las mujeres sabían cien oficios: eran cocineras, contables, enfermeras, educadoras, costureras... Estaban mejor preparadas en estas labores porque, incluso en el colegio les daban clases de costura. Aún así, no lo tenían nada fácil porque cuando nacían los hijos les atendían las 24 horas, ya que en aquellos años aún no había lo que después se llamó jardín de infancia. Además, se tenían más hijos por hogar. Pero eso no es todo, advierte la presidenta de la AACCU. «Aquellas amas de casa también solían tener a sus padres o suegros mayores a los que debía atender porque no existían residencias o centros de día como en la actualidad».

Lavar, cocinar, limpiar... no eran tareas fáciles porque la tecnología aún no estaba muy avanzada para hacer más sencilla estas labores. Además, la compra se solía hacer casi a diario debido a que los frigoríficos no contaban con congeladores o eran muy pequeños. Sin embargo, su relación con el tendero era más estrecha al no existir grandes superficies y acudir a tiendas más especializadas: el zapatero, el mercero, el modisto... «Como no había el estrés de ahora —en que la mujer se ocupa de la casa, los hijos y el trabajo...—, aquellas amas de casa por la tarde podían apuntarse a talleres de corte y confección y seguir perfeccionándose para los requerimeintos del hogar», asegura Ascensión Cerezo.

Ganar posiciones

No obstante, en los años 70 también se intentó dotar de mayor valor a estas mujeres. «La AACCU, que nació en 1963, nombró en la década de los 70 una junta rectora para crear una mutualidad para que las amas de casa tuvieran seguridad social y pudieran cobrar por la labor realizada en sus domicilios. No se consiguió», lamenta Ascensión Cerezo.

Fue entonces cuando se crearon comisiones de abastecimiento de alimentación en los ayuntamientos para dotar de recuros a las familias que no podían casi costear su cesta de la compra. «También se crearon asociaciones nacionales de amas de casa que dieron lugar a cooperativas de viviendas para los asociados, de las que se construyeron dos fases. Estas y otras iniciativas se completaban con talleres, conferencias y cursos para que las amas de casa pudieran seguir formándose de la mano de expertos ponentes en temas de educación, sanidad...», concluye.