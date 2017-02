Cocinar lentamente, una soluciÃ³n para los que no tienen tiempo

En una sociedad en la que la rapidez es uno de los pilares y parece que no hay un minuto que perder, aparece Marta Miranda, cocinera, experta en redes sociales y autora del blog Deliciosa Miranda, en el que pregona una manera de cocinar lenta, lenta. Ella lo hace con las ollas de slow cooking, que descubrió hace sólo tres años: «A través de twitter encontré estas ollas y estuve un tiempo pensando si me la compraba o no y cuando me decidí, me encantó esta manera de cocinar», pero explica que «en el momento que me puse con ella en serio me di cuenta que no solo era difícil de encontrar la olla, sino también que no había casi recetas en español». Y así nació el blog dedicado únicamente a este utensilio.

En el fondo no es nada nuevo. Antaño se cocinaba a fuego lento e incluso se aprovechaba el calor residual del los hornos para seguir guisando. La única novedad que aporta la slow cook es la electricidad y el poder programar el momento de empezar a cocinar.

La slow cook consiste en una carcasa que se enchufa a la corriente eléctrica y se calienta mediante unas resistencias internas. El calor se transmite a la olla extraíble, que reposa en su interior, permitiendo cocinar mediante una temperatura que sube de manera lenta y gradual hasta alcanzar, tras un período prolongado de funcionamiento, un máximo entre 95 o 100ºC.

Miranda resalta las ventajas de este sistema: «La primera sería la cocción de calidad, que consigue resaltar mucho las texturas en las carnes de segunda y de tercera, las carnes con muchos nervios, que tienen colágeno y que necesitan más tiempo y suelen quedar más duras, en slow cooker quedan melosas. En una cocción más convencional es complicado que queden bien porque necesita mucha atención». Y prosigue «Si quieres hacer los mismo en una cazuela convencional tienes que estar muy pendiente de que no se queme y no queda igual...». Otro plato que queda muy bien en esta olla son las legumbres. La cocinera destaca que «al ser una cocción que no se mueve y no hay ebullición quedan enteras por fuera y por dentro melosas, quedan como mantequilla».

Para Marta es muy importante la cocción a distancia, «dejar programado algo que dura muchas hora la cocción pero que no tienes que estar pendiente y puedes cocinar mientras trabajas, mientras estas durmiendo o en ratos de ocio fuera de tu casa, eso es una ventaja que engancha: poder comer bien sin estar muy pendiente de la cocina».

Aunque parezca una paradoja Miranda cree que este sistema es estupendo para la gente que trabaja y pasa mucho tiempo fuera de casa, «puedes decidir cuando cocinas. Guisas por la noche y por la mañana temprano puedes meter en un taper lo que necesitas y llevártelo a la oficina mientras dejas el resto para los que comen en casa. También puedes dejar la olla programada para que se active mientras estás en el trabajo y tienes la cena hecha cuando llegas».

Ante las dudas que surgen sobre dejar un aparato de calor encendido por la noche o mientras no estamos. La experta explica que «tener miedo es un proceso normal, yo misma las primeras veces cocinaba cuando estaba en casa, pero también tienes el frigorífico encendido que emite un calor y nunca reparamos en ello». «No hay ningún peligro».