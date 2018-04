El revolucionario sujetador invisible inventado en España Una granadina consigue idear un producto que une, eleva y separa el pecho

ABC.ES

MADRID Actualizado: 05/04/2018 11:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sobre todo en la época más calurosa del año, los sujetadores son un incordio para muchas mujeres, que se encuentran con el problema con la imposibilidad de poder llevar camisetas o vestidos escotados para que no se les vea el sostén. Los cubre pezones no acaban de convencer, ya que no sujetan el busto como muchas quieren.

Pero la solución podría haber llegado de la mano de Luisa Mula Rivas, una granadina que ha inventado el SOS10, un adhesivo invisible capaz de unir, elevar y separar el pecho. Cansada de no encontrar lo que buscaba, decidió idear el suyo propio, como bien cuenta «Ideal».

Lo mejor del producto, que ya se vende en la tienda online de SOS10 y en algunas farmacias de Granada por solo 19,80 euros, es que pasa totalmente desapercibido. Con él, las mujeres podrán ponerse lo que quieran sin tener que pensar en si se les verá o no el sostén: escote barco, en «V», cuello «halter»... Su nombre lo dice todo.

Su aplicación es muy fácil. Tan solo hay que limpiar la piel previamente y pegarse según el escote que se quiera lucir. Tras su uso solo queda higienizar la zona con jabón neutro para eliminar los posibles restos de adhesivo e hidratar la piel.