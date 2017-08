La Infanta Doña Pilar y Simoneta Gómez-Acebo asisten a la Semana de la Moda de Palma

En el Moll Vell, con la catedral, el mar y el naútico como telón de fondo, tuvo lugar la semana pasada la primera edición de Palma de Mallorca Fashion Week. Con el objetivo de posicionar la isla como un enclave más dentro del circuito de los shows de moda más importantes del mundo, durante tres días se reunieron en Palma los diseñadores más punteros del panorama nacional. Jorge Vázquez, el encargado de abrir los desfiles, presentó su propuesta para otoño-invierno, «Cirque». Un see now buy now que supuso una gran oportunidad para darse a conocer entre la clientela mallorquina, ya que a finales de agosto el coruñés abrirá su nueva tienda de la calle San Nicolás de Palma. Un total de 30 modelos dieron vida a las creaciones alegres y divertidas de Vázquez, que, con la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas, consiguió transportar a todos los asistentes a un espectáculo circense repleto de elegancia y sofisticación.

Desfile Juana Martín

A ritmo de Medina Azahara con «Todo tiene su fin» o «Abre la puerta» comenzaron a desfilar las modelos de Juana Martín, que con cada una de sus colecciones intenta reivindicar algún aspecto de sus raíces gitanas. La pasarela palmesana se llenó de «Rock-Uz» con moda, flamenco y rock además de volantes, faldas tubo, estrellas y águilas, que simulaban a las míticas estrellas del rock. «En mi tierra el rock andaluz rompió esquemas he hizo que la gente viera Andalucía con otros ojos», comentó la cordobesa después del desfile. Por eso, la colección de Martín es para una mujer rompedora y groupie, que se arregla para ir a los conciertos y que tiene un punto canalla.

Con una gama de blancos, azules y negros presentó Ion Fiz su colección de primavera-verano «Yacht Club», que estará en las tiendas hasta el próximo mes de septiembre. «Ojalá esta edición sea la primera de muchas, Palma de Mallorca se presta a tener una Semana de la Moda porque en verano atrae a gente de todo el mundo», afirmó el diseñador vasco tras su desfile, donde no faltaron propuestas para hombre y mujer. Una colección con aires marineros, polos y petos con tejidos denim y brillantes.

Simoneta Gómez-Acebo y la Infanta Doña Pilar en el front row del desfile

Además de Carmen Lomana, la modelo Teresa Baca, Bisila Bokoko o Mayte de la Iglesia, en la segunda jornada de Palma de Mallorca Fashion Week se pudo ver a la Infanta Doña Pilar junto a Simoneta Gómez-Acebo. Madre e hija se desplazaron hasta el centro de Palma para disfrutar del desfile de Santiago Bandrés. Alberto Tous, Jessica Conzen, Roberto Diz, María Barros y Pamela Dennis, que se trasladó a Palma desde Nueva York, también presentaron sus diseños.

Quizá, con el paso del tiempo, Mallorca ya no sea únicamente un exquisito destino vacacional, ni el escenario para la Copa del Rey de vela. Con un poco de suerte, quizá acabe siendo también un referente en cuanto a desfiles de moda. Potencial no le falta, solo un poco más de tiempo.