El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han aterrizado este jueves en la capital francesa para realizar una visita oficial que durará tan solo dos días. Donald Trump participará como invitado de honor en los festejos del Día de la Bastilla. Mientras tanto, Melania Trump tiene su propia agenda organizada por el Elíseo.

Melania Trump durante su visita a la Catedral de Notre Dame - AFP

Melania Trump ha dado comienzo esta mañana a una jornada llena de actividades con una visita a un hospital pediátrico. La primera dama escogió para la ocasión un total look rojo de la firma Dior que recuerda al «New Look» que creó el diseñador. Melania Trump se ha coronado con su elección, ya que en París hay que rendirle homenaje al diseñador Christian Dior. Ha lucido un vestido rojo y una chaqueta Bar en el mismo tono en «crepe» de seda.

Thank you @hospital_necker for allowing me to visit your wonderful patients & inspirational staff. Continued prayers for good health for all. #Paris #France Una publicación compartida de First Lady Melania Trump (@flotus) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 4:06 PDT

La primera dama de Estados Unidos despegó con un conjunto de camisa y pantalón de Escada, muy discretos. Sin embargo, una vez ha llegado a París ha decidido dar color a su estilismo. Y es que el vestido con falda midi no ha dejado indiferente a nadie. Por no hablar de la chaqueta Bar con doble botonadura que de manera intencionada marca la cadera por los bolsillos que lleva. Lo cierto es que el «look» en su conjunto ha sido un acierto, pues aúna elegancia y minimalismo. Melania ha sabido combinar a la perfección el conjunto con unas gafas negras clásicas, unos salones afilados y su anillo habitual.

Durante su visita al Hospital Necker, Melania Trump ha podido observar un ala que estaba decorada con imágenes de «El Principito», la famosa novela francesa escrita e ilustrada por Antoine de Saint-Exupéry. Posteriormene, la primera dama ha hablado brevemente en francés con seis niños y se ha preocupado por su estado de salud.