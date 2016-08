La campaña de Vogue para los Juegos Paralímpicos de Río indigna a los deportistas discapacitados

Si lo que pretendían era dar a conocer las nuevas tendencias en ropa deportiva para los Juegos Paralímpicos de Río, desde luego lo han conseguido. Sin embargo, la campaña de Vogue Brasil ha provocado la ira de los deportistas discapacitados, que no entienden por qué la revista de moda a utilizado a los actores Cleo Pires y Paulino Vilhena como modelos y los ha desmembrado con Photoshop para la ocasión.

Bajo el lema «Todos somos paralímpicos», los artistas, que en realidad no poseen ningún tipo de limitación, posaron sin un brazo, en el caso de Pires; y sin una pierna, en el de Vilhena. Un montaje que no ha sido bien recibido en Twitter, donde decenas de usuarios no han dudado en critica la puesta en escena.

Según Vogue, los actores, que son Embajadores del Comité Paralímpico Brasileño, representan a los atletas Bruna Alexandre, jugadora de tenis de mesa, y Renato Leite, de voleibol sentado.

«En vez de mutilar digitalmente a los artistas, ¿Por qué no aprovecháis en la campaña atletas que realmente sufren alguna deficiencia. ¿Somos todos paralímpicos?», cuestionaba una internauta a través de las redes sociales, donde se han expandido las críticas.

No obstante, también han surgido mensajes de apoyo a la campaña, de la que Vogue espera que aumente el interés del público de cara a los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán entre el 7 y 18 de septiembre en Río de Janeiro.

Vogue resaltó que apenas el 20% de las entradas para la competición han sido vendidas hasta el momento, a pesar de que algunos de los boletos tan sólo cuestan 10 reales, alrededor de 2,7 euros.