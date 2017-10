El patriótico bolso de Cristina Cifuentes

Cristina Cifuentes no ha querido que su presencia en el desfile del Día de la Fiesta Nacional pasara inadvertida. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lucido en esta fecha tan señalada un vestido capa en color azul klein y escote recto. Pero lo más destacado de su atuendo no era el look que eligió para la ocasión, sino uno de los complementos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se decantó por un bolso de mano con los colores de la bandera española y sus iniciales, «CC», en el centro de la cartera. Cifuentes ha conseguido captar todas las miradas. La propia Cifuentes ha presumido de bolso en la cuenta de Twitter que comparte junto a su equipo. «Cifu estrena bolso ¿Te gusta?», dice el mensaje.

Esta elección no ha pasado desapercibida para sus seguidores de la red social, que no han dudado que alagar la acertada decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «El buen gusto de Cristina Cifuentes para elegir bolso en el desfile de hoy. Bravo», dice uno de los mensajes.

El buen gusto de Cristina Cifuentes @ccifuentes para elegir bolso en el desfile que celebra el #12octFiestaNacional 🇪🇸 ¡Bravo! pic.twitter.com/GjSiaZB4GH — Blanca JR (@Blancajr) 12 de octubre de 2017

Aunque esta no es la única ocasión en la que decide decantarse por un complemento patrio en el Día de la Fiesta Nacional. El pasado año asistió con un paraguas con la bandera de España del que tampoco dudó en presumir en Twitter. «Nos encanta el paraguas de Cifu», señalaba la cuenta @cifupresidenta en la que trabaja junto a su equipo.