Zelda Fitzgerald, la Â«it girlÂ» de los aÃ±os 20

En los últimos años ha resonado con fuerza el término «it girl» para referirse a las personas que van a la última, esas que tienen un estilo propio que las hace únicas. Pero, en realidad, no es algo nuevo.

También existían mujeres con una fuerte personalidad que marcaban tendencia antes. Zelda Fitzgerald fue una de ellas quien, además de ser la esposa del escritor F. Scott Fitzgerald (autor de «El Gran Gatsby»), también fue una mujer rebelde y moderna, que en los años 20 reivindicó la vida «desenfadada».

Su imagen de mujer avanzada a la época ha sido plasmada en varios trabajos cinematográficos. El último, «Z: The beginning of everything», una serie sobre su alocada vida, llegará a España en los próximos meses. La obra está basada en la novela de Therese Anne Fowler «'Z: A novel of Zelda Fitzgerald», que cuenta su romance y matrimonio con Scott.

No es raro pensar que esta novelista, bailarina y celebridad estadounidense haya sido fuente de inspiración para muchos directores e, incluso, escritores. Fue musa de las mejores obras de su propio marido. En «Suave es la noche», la protagonista, Nicole, es calcada a ella. La novela refleja la etapa en la que su mujer fue internada por esquizofrenia en un sanatorio de Baltimore (Maryland, Estados Unidos).

Nacida para triunfar

Hija del juez de la Corte Suprema de Alabama Anthony Sayre y de Minnie Machen Sayre, Zelda fue la más pequeña de seis hermanos. Su infancia transcurrió en Montgomery, la capital del estado de Alabama, al sur de los Estados Unidos. Su juventud ya pronosticaba un futuro prometedor. Era conocida en el lugar como la «bella» local por su atractivo y su sociabilidad.

Cuando tenía 18 años conoció al que sería su futuro marido, Scott, en una fiesta en un club de campo de la ciudad. Fue amor a primera vista pero, como todas las historias bonitas, las cosas nunca son fáciles. Sus padres no aprobaban la relación con el joven teniente yanqui, pero no consiguieron que Zelda se olvidase de él, haciendo gala de su rebeldía.

Imagen familiar - ABC

Tan solo tardaron dos años en darse el «sí, quiero», después de que terminase la guerra y Scott publicase su primera novela, «A este lado del paraíso». Los primeros años de su matrimonio transcurrierron entre fiestas, alcohol y desenfreno y pronto se convirtieron en todas unas celebridades en Nueva York, ciudad a la que se habían trasladado, e iconos de la juventud y el éxito.

La pronta muerte de Zelda en 1948, en el incendio del hospital psiquiátrico de Highland, en Aheville (Carolina del Norte) no le impidió dejar su impronta en el mundo.