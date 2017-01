Lena Nersesian, una Youtuber estadounidense ha sido tachada de «patética» después de haber prometido publicar un vídeo porno sexual si consigue llegar al millón de suscriptores.

La joven procedente de Los Ángeles, California, ha dejado boquiabiertos a los espectadores después de anunciar formalmente que estaba dispuesta a grabarse teniendo sexo con el también Youtuber Adam22. Parece que la oferta ha dado resultado. En unas pocas horas el número de seguidores ha aumentado de 30.000 a 150.000.

La protagonista describe sus vídeos como «historias diarias y chat en directo de vez en cuando». En sus vídeos más recientes ha realizado declaraciones sensacionalistas en las que aseguraba que «Me llevo planteando hacer porno desde hace un año». «Publicar imágenes provocativas en internet te puede llevar a conseguir este tipo de ofertas, sin embargo yo nunca había estado interesada o tentada por ello», declaró en un vídeo en el que en ropa interior.

En otra de las publicaciones, en la que aparece con un mini short y una camiseta muy ajustada con escote, la youtuber explica que «No quiero hacer porno de manera profesional, pero un vídeo de sexo con alguien con el que me sienta totalmente cómoda no me importaría, suena bien», especifica.

El clip se ha reproducido más de un millón y medio de veces. Pero algunos de los usuarios han mostrado su decepción e indignación ante esta actitud. «Eres un desastre. ¿Por qué no consigues un trabajo como el resto de nosotros?», opinaba un internauta sobre su vídeo. «Esto es patético y estúpido. He perdido la esperanza en la humanidad», añadía otro. «Eres una persona desagradable y se nota tu baja autoestima, deberías tener un poco de respeto por tu cuerpo», argumentaba un tercer usuario de la red social.

Un Youtuber incluso llegó a sugerir que Lena con esta actitud estaba intentando «ser la próxima Kim Kardashian», recordando que la estrella se hizo famosa por publicar un vídeo sexual junto a su expareja Ray J.

Al explicar los términos de su «apuesta», Lena informó que su futuro compañero de cama, Adam22, también debería alcanzar el millón de suscriptores para realizar el vídeo. «Sé que solo tiene 32.0000 en este momento pero me siento bastante optimista y estoy segura de que puedo conseguirlo», anunciaba en el clip.

La protagonista incluso dio a sus fans un «adelanto de lo que está po0r venir» colocando su trasero con muy poca ropa frente a la cámara mientras decía «Estoy muy entusiasmada con la película porno. Creo que es una de las cosas que debes hacer al menos una vez en la vida. Lo siento papá y mamá, aunque ya me odian de todas formas», concluía.

En una entrevista realizada por el diario MailOnline, la youtuber aseguraba que no se trataba de un truco publicitario. «Adán ya había pensado en hacer algo así y en contratar un equipo para que nos filmaran cuando llegásemos a nuestra meta», y añadía «si el objetivo es conseguir un millón de subscriptores ¿por qué mentimos?. Todo el mundo habla de que nos daremos de baja después de conseguir nuestro objetivo y eso es contraproducente». Durante la entrevista Lena aseguró que no le afectaban los comentarios negativos. «He estado bloqueando ese tipo de respuestas. Están llenos de odio y amenazas agresivas. Todavía no puedo creer lo mucho que se enciende la gente al tratar el tema de la sexualidad», opinó.

Ante las continuas quejas, uno de los portavoces de la red social decidió intervenir a través de un comunicado. «Las normas de la comunidad establecen claramente que el contenido sexual explícito no está permitido y tenemos la obligación de eliminar cualquier vídeo o canal que violen nuestras políticas».