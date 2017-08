Willy Toledo ataca a Miguel Bosé: «Explota a mujeres pobres y compra bebés a la carta»

El actor Willy Toledo vuelve a incendiar las redes sociales por sus graves comentarios públicos. Hace tan solo una semana dejaba a todos estupefactos con su opinión sobre la situación de Venezuela. Después del nuevo arresto del opositor Leopoldo López, Toledo publicó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: «Leopoldo López a la cárcel de nuevo. Bien. Ese es su sitio natural. Si excluimos el hoyo y las toneladas de tierra que tenemos preparadas para fascistas como él, claro. Ahí te pudras, asesino de mierda».

Hace dos días el cantante Miguel Bosé instó a los organismos internacionales a que actúen contra el régimen de Nicolás Maduro, cataloguen al gobierno bolivariano de reaccionario y dictatorial y exijan su caída para que llegue un nuevo tiempo político a Venezuela. En su última publicación de Twitter, el tío de la modelo tan solo escribe dos palabras: «Elijan ustedes», acompañando una imagen en la que demuestra la escasez de preparación del presidente de Venezuela frente a su principal opositor, Leopoldo López.

En la imagen resalta la formación intelectual de López, su paso por prestigiosas universidades estadounidenses, así como reconocimientos académicos. Mientras que deNicolás Maduro tan solo dice que fue conductor de autobús. Una comparación que ha despertados la ira de muchos usuarios de la red social que consideran que el cantante no respeta la voluntad del pueblo venezolano al elegir a su presidente.

Entre estos usuarios indignados con Bosé se encontraba el actor Willy Toledo, que respondía al cantante con un mensaje demoledor: «Eres más simple que el mecanismo de un triciclo, y tan ignorante como un filete empanao. Eres y has sido siempre el lacayo ideal del fascismo».

El ataque no terminó ahí, sino que después escogió la red social Facebook para publicar un mensaje más largo en el que decía: «Le cantó a Pinochet en persona mientras a pocos metros el dictador golpista asesinaba, torturaba, violaba y desaparecía chilenas. Estuvo metiendo sus sucias y manipuladoras manos en Cuba durante años. Recibió la nacionalidad colombiana como regalo de su amigo, el narcotraficante asesino y expresidente del país, Álvaro Uribe. Explota a mujeres pobres y compra bebés a la carta. La gallina de mi tío 'Juanfrancijco' canta infinitamente mejor que él hasta cuando no está fina, fina del todo», unas durísimas declaraciones que de momento no han obtenido respuesta por parte de Miguel Bosé.

El actor concluía su mensaje con la misma crudeza con la que empezó: «Y, por supuesto, apoya de manera miserable, rastrera y clasista al fascismo venezolano. Lo que vendría siendo, pues eso, un fascista de toda la vida de Don Benito».