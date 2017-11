Willy Bárcenas, enamorado de una poetisa de 21 años Considerado como uno de los solteros más codiciados del panorama nacional con una legión de seguidoras veinteañeras a sus espaldas, el vocalista de «Taburete» ha encontrado el amor

Guillermo «Willy» Bárcenas, hijo del ex tesorero del Partido Popular y vocalista del grupo «Taburete», estaba considerado como uno de los solteros más codiciados del panorama nacional con una legión de seguidoras veinteañeras a sus espaldas, sin embargo esto ya es pasado. La afortunada es Loreto Sesma, una zaragozana de 21 años que estudia Periodismo en la Universidad de Navarra y su gran pasión es la poesía, género del que ya ha publicado tres libros pese a su juventud y que acaba de ganar el XXXIX Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla. Un galardón convocado por la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dotado con 18.000 euros para el ganador y que ha calificado su trabajo como «escrito sin afectación y con frescura léxica».

El galardón ha sido el motivo por el que el hijo del extesorero ha decidido dar un paso más en su relación y formalizarla públicamente. Willy no ha querido pasar esta oportunidad y la ha felicitado a través de su perfil de Instagram con un pantallazo de una de las noticias que se hicieron sobre el concurso, acompañado por un «Bravooo», mostrando lo orgulloso que está de ella.

Esta no es la única muestra de amor que se han realizado a través de las redes sociales. Hace unas semanas, la poetisa escribía una imagen en la que Bárcenas aparecía saltando en paracaídas, con un texto muy literario: «Si eres un desastre, una bala perdida, no busques a alguien que te ayude a encontrarte sino a quien quiera perderse contigo. Por muchos vuelos y muchos, muchos, muchos cielos más».

Desde que «Taburete» comenzó a llenar salas de conciertos en diferentes puntos de España, las «groupies» no han parado de crecer. El fenómeno fan que han generado lo comparan al que tuvo Hombres G en su momento. «Musicalmente Hombres G y Taburete no veo que tengan muchas cosas en común. No viví aquello, pero es verdad que había mucha gente en España esperando un grupo con este estilo de música, y con Taburete ha llegado», comentó Bárcenas en una entrevista para ABC. Sobre las críticas que ha recibido su público, Willy se indigna: «No entiendo por qué se tiene que juzgar a la gente por llevar una indumentaria determinada. Me genera mucha impotencia porque igual hay gente a la que le gusta nuestra música y no viene a nuestros conciertos por este tipo de informaciones, que son erróneas».