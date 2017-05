El checo Vladimir Franz saltó a la fama a finales de 2012 cuando cerca de 90 mil personas firmaron para solicitar su candidatura a la presidencia en un país en el que los votantes están cada vez más cansados de sus políticos a los que acusan de corruptos y de no cumplir sus promesas, más de dos décadas después de la caída del comunismo.

Franz aseguraba que no tenía experiencia política y muy poco conocimiento de la economía. En una entrevista confesó que se presentó solo porque le hizo gracia que un grupo de admiradores pusiesen en marcha una iniciativa, «Franz for president», y le rogasen que se presentase como candidato a la presidencia. Ha demostrado ser especialmente popular entre los votantes jóvenes - y los que aún no reúnen los requisitos para emitir su voto. En un simulacro de elección presidencial realizado en 441 escuelas secundarias de todo el país un mes antes de la votación, Franz ganó por goleada, obteniendo más del 40% de los aproximadamente 60.000 votos emitidos.

Vladimir Franz - AGENCIAS

Cuando se realizaron las elecciones checas en 2013, a pesar de que no lograse la presidencia, terminó en tercer lugar. Actualmente ocupa el puesto de viceministro de cultura. «Mis tatuajes son mi pequeño jardín privado, ellos no son un obstáculo, me dan más valores, porque las elecciones no son un concurso de belleza. Se trata de la tolerancia y la cultura» explicó el «candidato verde», apodado así por el color de sus tatuajes. Franz defiende «una sociedad educada, culta y tolerante, que no reivindique sólo derechos, sino que se asuma deberes», entre ellos el de la responsabilidad, y critica la profunda corrupción del sistema checo.

Vladimir Franz es un abogado de formación que luego decidió dedicarse a lo que realmente lo apasiona, el arte, ejerce de compositor de música clásica y óperas, para no cooperar con el totalitarismo del entonces régimen comunista, al que aborrecía. «Durante toda mi vida me pronuncié mediante la expresión artística como compositor musical y como creador, sobre la evolución del mundo, de la sociedad, del hombre, del hombre en la naturaleza», dijo durante una entrevista con la agencia Efe.