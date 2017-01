La verdadera razón de la pérdida de peso de Brad Pitt

Brad Pitt, de 53 años, no pasa por su mejor momento. Desde que los medios se hicieron eco de su divorcio con Angelina Jolie, el actor no para de acaparar todos los titulares. Pero esta vez no ha sido por su matrimonio, sino por su aspecto físico.

El protagonista de «Aliados» reapareció por sorpresa en los Globos de Oro para presentar el premio a la mejor película dramática. Su presencia fue muy comentada debido a su evidente pérdida de peso. La prensa llegó a especular que se debía a una fuerte depresión.

Pero un amigo cercano al intérprete reveló a «US Weekly» que la transformación se debe a un interés personal de Pitt por verse mejor. «Se está enfocando en sí mismo. Cuida lo que come y tiene un cocinero que le prepara comida saludable», afirmó.

Brad Pitt durante la gala de los Globos de Oro, donde se pudo ver su cambio físico - REUTERS

«Ha estado caminando mucho al aire libre. Se ha tomado mucho tiempo para concentrarse en sí mismo. Busca limpiar su vida y comer bien», añadió la fuente al medio. Parece que ante las adversidades el actor ha decidido poner buena cara al mal tiempo y no derrumbarse.

Acuerdo de divorcio

Después de meses de dura batalla por la custodia de sus hijos, Angelina Jolie y Brad Pitt acaban de llegar al primer acuerdo de divorcio. Ambos han decidido de forma conjunta manejar su ruptura de forma privada.

A través de un comunicado, las estrellas de Hollywood han informado que, desde este momento, su separación estará en manos de un juez privado. Lo que significa que los detalles de su divorcio serán confidenciales. «Las partes y sus abogados han suscrito los acuerdos para preservar los derechos a la intimidad de sus hijos y familia manteniendo confidenciales todos los documentos judiciales y utilizando un juez privado para tomar las decisiones necesarias», cuenta el comunicado.

«Ambos padres están comprometidos a actuar como un frente unido para lograr la recuperación familiar», insiste el texto, que es la primera declaración conjunta desde que salió a la luz su ruptura.