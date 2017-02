El Ãºltimo desengaÃ±o de Kylie Minogue

Los desengaños amorosos de Kylie Minogue no son una novedad, pero cuando la prensa anglosajona señala a una actriz española, prácticamente desconocida en su país natal, como motivo de una de sus rupturas, la historia se vuelve mucho más interesante. A sus 48 años, la cantante australiana acaba de romper repentinamente su compromiso con el actor británico Joshua Sasse, después de que este estrechara su amistad con Marta Milans, de 34 años, con la que comparte set de rodaje -y dicen los medios británicos que algo más- en la serie de televisión estadounidense «No tomorrow». La propia Kylie confirmó ayer el fin de su relación en su cuenta de Instagram. «Gracias ahora por vuestro cariño y comprensión con la noticia de que Josh y yo hemos decidido tomar caminos separados. Sólo queremos lo mejor el uno para el otro mientras encaramos nuevos horizontes».

Lógicamente, Kylie se ha mantenido al margen del aluvión de informaciones que sitúan a su ya exnovio retozando en brazos de una atractiva joven de cabello oscuro, ojos verdes y curvas sinuosas, considerada toda una estrella fuera de nuestras fronteras e íntima amiga de Elsa Pataky.

Marta Milans - SPLASH

¿Quién se halla tras la identidad de Marta Milans? La actriz es una de los tres hijos del acaudalado terrateniente y productor de lácteos Alfonso Pérez-Andújar y su esposa, la escultora María Cavestany Milans del Bosch. Nació el 19 de abril de 1982 en Madrid, donde transcurrió toda su acomodada infancia. Sus padres le procuraron la mejor educación en la capital y al cumplir los 18 años, como otros muchos jóvenes de su edad, decidió cruzar el charco en busca de nuevos horizontes profesionales. Se instaló en Nueva York para estudiar Teatro e Historia del Arte. Poco a poco comenzó a dar forma a su propio sueño americano. Se inició con papeles secundarios en producciones locales teatrales hasta que después de una década logró abrirse paso entre la competencia feroz de Hollywood. Su papel estelar llegó con la serie del canal ABC «Killer Women», producida por Sofía Vergara, y diarios como el sensacionalista «The Sun» no tardaron ayer en hacer sus mordaces juegos de palabras con el nombre de la ficción. También formó parte del reparto de otras series como «Law & Order: Special Victims Unit» y películas como «La desaparición de Eleanor Rigby y Shame», con Michael Fassbender.

Cualidades para triunfar bajo los focos no le faltan. «Siempre ha sido una trabajadora insaciable. Si ella se propone algo, da por descontado que lo va a conseguir. Está preparadísima. Además habla un montón de idiomas», comenta a ABC una fuente de su entorno. En efecto, Marta se desenvuelve con fluidez en siete lenguas, entre ellos el ruso.

Por sorpresa

El bombazo informativo que la sitúa como la tercera en discordia en la frustrada relación entre Kylie Minogue y Joshua Sasse pilló ayer por sorpresa a su familia, afincada en Madrid. «No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Por supuesto que sé quien es Kylie Minogue, pero lo que no entiendo es que tiene que ver mi hermana en todo esto. No tengo nada que decir porque no se nada. Ahora bien, si lo supiera tampoco iba a hacer ningún comentario». Así de contundente se mostró ayer su hermano, Alfonso Pérez- Andújar, quien comparte nombre con su progenitor, a la prensa anglosajona. El joven estudió un máster en energía eólica en Dinamarca, mientras que su hermana pequeña, Gadea, se licenció en Biología Marina en la Universidad de Hawai. Marta mantiene una estrecha relación con ellos y a menudo comparte entrañables estampas familiares en su cuenta de Instagram.

El cabeza de familia, Alfonso Pérez Andújar, es propietario y director de la empresa Fuente Humorera dedicada a la fabricación de lácteos. El terrateniente posee una extensa finca, bautizada como Santa Gadea, en Rioseco (norte de Burgos), donde se produce queso ecológico. En estas tierras son cuidadas con mimo más de un millar de cabras alpinas francesas, alimentados con cultivos orgánicos libres de fertilizantes químicos, a partir de las que se obtienen 500 kilos de queso diario que luego se exportan a Reino Unido y EEUU. Cuatro parques solares y uno eólico permite que la finca sea autosuficiente energéticamente. El pasado año, la finca familiar se vistió de gala para albergar la boda de la hermana de Marta. El clan se reunió al completo y la actriz hizo un paréntesis en su apretada agenda para no perderse esta emotiva celebración familiar en España.

Independientemente de que la complicidad entre Joshua y Marta acabe en una relación consolidada o simplemente quede como una aventura pasajera, la gran damnificada de esta triángulo vuelve a ser Kylie Minogue, quien suma un fracaso más a su extensa lista de desdichas sentimentales.