El Día de San Valentín ha dejado muchos emotivos mensajes, pero sin duda uno de los más especiales ha sido el que han intercambiado los Obama a través de Twitter.

El matrimonio ha compartido en la red social unas imágenes de los más románticas para felicitarse esta fecha tan especial en el calendario de los enamorados. Obama ha subido una fotografía en la que aparece junto a su mujer en una de las salas de la Casa Blanca. «¡Feliz Día de San Valentín! Casi 28 años contigo, pero siempre parece como si fuese el primero», confesaba el expresidente de los Estados Unidos.

Happy Valentine's Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama. #valentinespic.twitter.com/n3tEmSAJRT