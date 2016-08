La actriz sudafricana Charlize Theron ha sido esta semana objeto de críticas por unas imágenes que han salido a la luz por las redes sociales, en estas imágenes podemos ver como está la modelo junto a sus hijos, Jackson, adoptado en el año 2012 y August, adopatada en 2015, paseando mientras toman un helado. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, las redes se han revolucionado cuestionando a la actriz por vestir a su pequeño como la princesa Frozen, el niño aparece con un vestido blanco con rayas rojas, y una gorra de Elsa (Frozen) con una peluca rubia con una trenza larga.

Estas imágenes, al igual que pasó semanas atrás con el hijo de Adele a quien la cantante vestía con tutu, las redes sociales han expuesto sus opiniones variadas. Mientras unos dicen que Charlize Theron no debería permitir a su hijo vestir así, ya que podría «confundirse», otros defienden a la actriz, afirmando que los hijos pueden hacer lo que quieran, si se quieres vestir como Elsa, que lo haga. «La culpa es Charlize Theron por permitir a su HIJO ADOPTIVO negro vestirse con una peluca rubia y un vestido. Muy inaceptable».

Shame on Charlize Theron for allowing her black adopted SON to dress up in a blonde wig & a dress. Very unacceptable pic.twitter.com/TTXctDo8jo