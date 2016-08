Belén Esteban no se pierde una. Incluso en los premios VMAs de la cadena MTV se ha dejado ver, aunque sea por medio de la magia de los montajes fotográficos realizados por los tuiteros. La «princesa de pueblo» se convirtió anoche en «trending topic» mundial y se codeó con las estrellas... en la red social del pajarito azul, porque en ningún momento estuvo en Nueva York, ni posó en la alfombra roja.

I mean who the fuck is this? Why is she allowed at #VMAs? I'll post the pic but gonna delete it from my phone. pic.twitter.com/OzVgBtFoP2