Los tórridos audios de Maradona: «Me dicen 'antorcha' en vez de Diego»

«Me dicen ‘‘antorcha’’ en vez de Diego». Estas siete sencillas, aunque contundentes palabras integran una frase que en Argentina todos conocen. El protagonista de la historia: nada menos que el exfutbolista Diego Armando Maradona. La situación: unos audios muy subidos de tono que dirigió a una señorita que no era, precisamente, su pareja. Unos días después de darse a conocer estas grabaciones, «El Diez» confirmó la separación de quien era hasta este mes su novia, Rocío Oliva.

Aún se desconoce cuál de estas situaciones -la rutpura y su diálogo hot con otra mujer- fue la desencadenante de la otra, pero lo cierto es que las grabaciones de «El Pelusa» han dado la vuelta a todo el país andino, generando la sorpresa de los usuarios de los móviles, ya que el material circuló, incluso, por WhatsApp.

«Vos sos una hembra», comienza con una metáfora animal el primer audio que se difundió con la fácilmente reconocible voz del exfutbolista. Acto seguido, el contenido de la grabación se vuelve más concreto y directo: «Sí, mi amor. Me encanta. Me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. ¡Sí, mostrame mamá!». Y si quedaba algún espacio para la imaginación, el exjugador explicitó: «Yo lo que quiero es verte en bolas».

Ramírez Méndez cuenta en un plató de TV detalles de su affaire con Maradona - INSTAGRAM

Giselad visita otro plató para hablar de Maradona - INSTAGRAM

Su ex, Rocío Oliva lo acompañó durante su esrtadía en Madrid

Del audio a la fama

La destinataria de estos mensajes es Gisela Ramírez Méndez (27), una joven treinta años menor que el exgoleador (57) que Maradona había conocido a principios de año en el carnaval de la provincia de Corrientes, una festividad típica de Argentina. Después, ambos siguieron en contacto a través de sus teléfonos aún cuando «El Pelusa» mantenía una relación con Oliva. A pesar de que existen serias dudas acerca del origen de la difusión del contenido de los audios, Ramírez Méndez asegura que su propagación no fue intencional, sino fruto de un robo de su teléfono móvil, a la vez que asegura estar «destruida» por la publicidad del material que ha llegado, inclusive, a oídos de sus padres.

«Me robaron el teléfono», insiste en diálogo con ABC que logró comunicarse con ella. A la vez que señala que sigue en contacto con el exgoleador y hasta ya toman decisiones juntos: «Quedamos en que no vamos a hablar más». Consultada sobre su presencia en distintos programas de TV para hablar de su relación con el crack, la bailarina explica: «Salí a aclarar la situación porque tengo hermanos pequeños». Aunque admite que su nombre se hizo famoso a partir de este hecho y de su presencia en los medios: «Me hizo más conocida a nivel nacional y mundial». Sobre los rumores de que fue amante de Maradona durante su relación con Oliva afirma: «Lo conocí estando soltero. O eso me dijo».

Los deseperados pedidos de Maradona habían surgido como consecuencia de una serie de fotos «hot» que la argentina le había enviado con poca ropa a su teléfono móvil. La modelo, que visitó España en más de una oportunidad, era absolutamente desconocida en el mundo de las celebrities argentinas. Pero, a partir de la difusión del material auditivo, ya desfiló por los platós de varios programas de televisión en tierra rioplatense, donde aseguró que se siente «atraída» hacia el exdeportista y confesó que le gustaría ser su novia.

No es la primera vez que el exjugador se ve envuelto en polémicas debido a versiones de supuesta infidelidad suya o de sus parejas. De hecho, cuando visitó Madrid a principios de este año, Maradona había protagonizado una controversial escena cuando su ex, Rocío Oliva, lo denunció por maltratos. «Mi pareja me está agrediendo», había dicho al recepcionista del hotel que los alojaba en la capital. Acto seguido, se ponía en marcha el protocolo para casos de violencia de género.

Después, su ex se desdijo, pero los medios argentinos aseguraron que el motivo de la pelea se vinculaba con Omar Suárez, un empresario de la noche porteña que había sido objeto de un ataque de celos de « El Pelusa». Cuando todo esto sucedió y el exfutbolista abandonó España envuelto en un escándalo, Maradona ya había conocido en Argentina a la joven que luego sería destinataria de sus audios.

Conocida al otro lado del Atlántico la grabación de «El Pelusa», los efectos no se hicieron esperar. No faltaron quienes hicieron un vídeo alusivo con la canción «Me dicen la antorcha», que superó las 11.000 visitas en el canal de vídeos YouTube.

La imagen del «diez»

Por otro lado, como consecuencia de la difusión de los audios, el exdeportista llegó a recibir una propuesta de laboral: la filial brasileña de la firma Recam Làser, encargada de fabricar la antorcha olímpica de Río de Janeiro 2016, lo escogió como rostro de su marca.

Sin embargo, esta situación es más bien una excepción a la regla dado que, debido a sus escándalos amorosos, no es frecuente que las empresas quieran estar vinculadas a él. «Las marcas son muy cuidadosas a la hora de elegir alguna celebrity como imagen. Maradona en su carrera deportiva tuvo muchos auspiciantes, pero después, por los hechos que sucedieron en su vida personal, las firmas que lo patrocinaron fueron muy pocas. Buscan a deportistas con valores, con buen comportamiento, que sean bien vistos en la sociedad para asociarse a estos personajes», dice a ABC Leo Morales, experto en Marketing Deportivo. Aunque admite que «Diego es noticia siempre, de eso no hay dudas».

De hecho, justamente esta semana se estrenó en España una biopic del futbolista. El trabajo estuvo a cargo de la productora latinoamericana BTF. Habrá que esperar para ver si ésta incorpora los últimos y ajetreados capítulos que incluyen una nueva separación, unos audios «picantes» y unas declaraciones más que polémicas en las que critica al presidente de Argentina Mauricio Macri por los elevados precios de los alimentos y, desmereciendo a su compatriota Lionel Messi, confiesa que «quisiera que Cristiano Ronaldo fuese argentino».