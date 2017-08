El tierno beso de Irene Junquera a Rayden

La presentadora de «All you need is love», programa en el que colabora con Risto Mejide, está viviendo su mejor momento tanto a nivel profeional como en lo personal. Tras su ruptura con el piragüista Cristian Toro, Irene Junquera ha encontrado de nuevo el amor junto al rapero Rayden.

La periodista ha publicado en su perfil de Instagram el primer beso entre ellos con motivo del 32 cumpleaños del rapero. Acompañó la fotografía del siguiente pie de foto: «Si es tu cumpleaños... ¿por qué el regalo lo tengo yo? #SeQueda». Un romántico mensaje al que David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, respondió de la utilizando el mismo tono: «Gracias por aparecer».

Además, Junquera publicó en su cuenta de la red social una imagen de la tarta que regaló a su novio. La presentadora acertó con el detalle, ya que Rayden es un gran aficionado a «Dragon Ball», la creación original del manga de Akira Toriyama. De hecho, el rapero ha confesado sentirse muy ilusionado de poner voz a un persnoaje en el regreso de Son Goku.

La tarta con la que sorprendió al rapero - INSTAGRAM

La pareja no ha dudado en realizar una escapada romántica a Fuerteventura días antes del cumpleaños del rapero. A pesar de que ninguno ha posado junto al otro en las instántaneas que han compartido con sus seguidores, sí que se lanzaron mensajes reveladores de lo felices que se sienten en este momento de su vida que están viviendo juntos.