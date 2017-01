Uma Thurman y su expareja Arpad Busson se enfrentan por la custodia de su hija

Los problemas de Uma Thurman con su expareja Arped Busson no terminan de arreglarse. El acuerdo por la custodia de su hija parece que no le acaba de gustar al multimillonario con el que estuvo 7 años y ha demandado a la actriz de 46 años.

Según el padre de la pequeña Luna (4 años), la intérprete le impidió durante años las visitas nocturnas establecidas entre ambos. Por eso, el financiero francés emprendió acciones legales en 2014 contra la actriz, porque considera que no pasa el tiempo suficiente con su hija.

«Ha sido muy difícil, siempre me encuentro con negativas. Le pedí a la madre de Luna que le permitiera quedarse a dormir en mi casa una noche en mayo. Habíamos acordado que se quedaría conmigo durante parte del verano... Es una situación que se prolonga en el tiempo», explicaba Busson.

Ahora que ha comenzado el juicio, las cosas se están poniendo muy feas para la intéprete. Durante la primera vista que tuvo lugar el pasado martes, el abogado de Busson no solo sacó a relucir el régimen de visitas, sino también los supuestos problemas de Thurman con el alcohol.

Una de la razones de estas desavenencias podría encontrarse en los kilómetros que separan a la niña de su padre. Busson reside en Londres y su hija en Nueva York. Pero no es la única. Según fuentes cercanas a Thurman, publicadas por el portal «TMZ», su ex cancela siete de cada diez citas programadas con la menor. Al parecer, la actriz está cabreada porque es ella la que tiene que llevar a la niña a Londres o contratar a una niñera para que lo haga, ya que su padre no se molesta ni siquiera en recogerla.