Tereza Kačerová, la novia 'secreta' de Avicii que planeaba tener hijos con el DJ

No ha sido hasta que no ha volcado su dolor en Instagram cuando el mundo entero le ha puesto cara a la novia 'secreta' de Avicii. Tras su muerte, se recordaron las exparejas del DJ, a las que ahora hay que sumar la novia oficial, Tereza Kačerová, una modelo checa con la que el sueco mantenía una relación en el momento de su muerte.

Kačerová ha publicado una dura carta en la red social, junto a un vídeo con fotos de ambos solosy con Lucas, el hijo de la modelo, con quien el DJ mantenía una excelente relación. «Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta que nunca volveré a verte», empieza la joven.

En la misiva, Kačerová repasa sus planes de futuro, en los que se incluía aumentar la familia. «Siempre te dije que Lucas no recordaría el tiempo que pasábais juntos porque era muy pequeño. Ahora espero que se acuerde de su vida contigo. Tendré que recordársela», destaca, «cada vez que recuerdo algo que nunca terminamos, se me parte el corazón. Nunca acabamos el maratón de Harry Potter, no me has visto llorar tras la muerte de Snape. Nunca terminé de convencerte de que nuestra hija se llamase Serafina. No terminaste mi tatuaje».

La modelo incluso desvela las últimas palabras que le dijo el DJ: «Te quiero». La pareja llevaba un par de años de relación, alejados de los medios de comunicación y su descubrimiento coincide con la confesión de la familia de que la muerte de Avicii no fue fortuita, sino que el DJ se quitó la vida.