Terelu: «Mi madre en el hospital muy enferma y vosotros aquí, atacando a su novio»

Parece que cada se encuentra mejor la periodista María Teresa Campos tras sufrir un ictus. La madre de Terelu y Carmen se encuentra en planta tal y como su familia anunció hace unos días y cada día que pasa da un pasito más hacia delante, superando su enfermedad poco a poco.

Ayer, la hija de María Teresa, Terelu, entraba en el programa de radio de Isabel Gemio, Te doy mi palabra, para informar sobre la última hora de la presentadora y confesar que el hijo de Edmundo Arrocet, Maximiliano, había llegado ya de Londres para visitar a la pareja de su padre y poder decidir así juntos si informar o no a Bigote sobre el estado de salud de la periodista.

Por la noche, Terelu acudía a «Sábado Deluxe» para informar sobre cómo se encuentra su madre. Sobre el posible alta, Terelu confiesa lo que opina María Teresa sobre ello: «Yo creo que no vamos a aventurar nada. Primero porque ella ha dicho: 'Yo no tengo ninguna prisa'. Creo que de alguna manera tiene miedo porque le ocurrió en casa y piensa: 'Me voy a ir a casa y me voy a poner peor o me vaya a dar algo...' Ella se siente segura donde está».

Jorge Javier Vázquez, el conductor de «Sábado Deluxe» confesó a noche que hasta ayer no había podido hablar con ella, y confesó que él no había notado ese miedo del que habla su hija en María Teresa: «No. Miedo cuando estas hablando con ella no. Lo que pasa es que cuando está el médico y tomar la decisión de marcharse... Primero es que mínimo tiene que estar una semana, es decir, que no vamos a agobiarnos ni tampoco a sacarla antes de tiempo que pueda ser contraproducente y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo». Confesaba su hija en el plató de «Sábado Deluxe». Sobre la recuperación, Terelu confiesa que va mejor: «Ella no tiene ningún problema de movilidad, ninguno, que quede claro. Se levanta, puede caminar...».

Algún «paseíto»

Sin embargo, la hija de María Teresa Campos confiesa el miedo que ella tiene a que su madre de paseos por el hospital: «Hoy el médico le ha dicho que debía de empezar a dar algún paseito por el hospital. Claro, a mí me da mucho miedo, porque a ver si vamos a ser monos de feria por el hospital, es complicado. Aunque la gente es súper respetuosa, te lo puedo decir»

Además, Jorge desveló anoche que hay una imagen de María Teresa estando ella en la camilla: «Si a ti no te gusta ver eso, imagínate como me siento yo cuando a mi madre le ha dado un ictus hace tres o cuatro horas, que es una cosa gravísima, y mi madre tiene que salir de ahí tapada». Esta situación tan delicada de momento no hay querido que su madre lo sepa para que no se ponga peor y evitarle cualquier disgusto innecesario ahora.

Sobre la posibilidad de que María Teresa Campos le cuente a Edmundo lo que ha ocurrido, Terelu sentencia: «Yo creo que no existe». Y continúa diciendo: «Si no se le ha dicho a Edmundo en el peor momento, ahora que damos pasitos muy chiquititos cada día, no creo que la cosa cambie».

Y es que la decisión de María Teresa es un casi un tema de debate nacional, ya que hay opiniones en contra y favor de que la periodista le oculte la gravísima situación por la que ha pasado a su pareja que está en una isla, sobreviviendo, ajeno a todo, sin poder tener el derecho de decidir volverse a estar con la persona que quiere y que no se encuentra muy bien de salud.

«Ella no habla del tema a no ser que tú se lo saques. Por supuesto que piensa en Edmundo, pero en estos momentos está con la preocupación de que ella está ahí. Lo que quiere es que cada día el doctor que va a evaluarla le diga: 'Hoy estas un poquito mejor'. es un triunfo», comenta su hija sobre el tema de Bigote y María Teresa.

La gran mayoría de los colaboradores coincidieron en que el papel de Bigote Arrocet en el reality de supervivencia no está siendo el más acertado. Tras estas críticas, Terelu Campos abandonó llorando el plató: «Mi madre en el hospital muy enferma y vosotros aquí, atacando a su novio...». Parece que su madre cada día se encuentra un poco mejor, aunque su hija confiesa que en alguna ocasión, su madre ha llorado.