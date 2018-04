Terelu Campos y Mila Ximénez: las claves de su enfrentamiento más duro

ABC.ES

Madrid Actualizado: 10/04/2018 11:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tierna portada que protagonizó Terelu Campos con su hija Alejandra Rubio dos semanas antes de su cumplir la mayoría de edad, para la revista «¡Hola!» por una suculenta suma de dinero no gustó a sus compañeros de «Sálvame», que no tardaron en criticar el cambio de parecer de la hija de María Teresa Campos. Siempre dijo que no le gustaría que su hija se convirtiera en personaje ni que saliese en las revistas del corazón y menos, que siguiera sus pasos.

¡Hola!

Para colmo, tan solo unos días después, Terelu Campos pedía privacidad y respeto a la prensa para su hija pese a haber vendido su imagen: «Me gustaría que, en la medida que he podido, yo siempre me he portado bien con todos y que simplemente me gustaría que lo hicierais con mi hija, nada más. Creo que de ayer a hoy no ha cambiado nada, ¿no? Uno no se hace mayor de un día para otro. Pero nada más, pero no me voy a pasar todos los días hablando de lo que hace o deja de hacer...». La relación se tensó aún más cuando Terelu, que se encontraba en Málaga, llamó al programa de Telecinco para evitar que sus compañeros hablasen de su hija en el espacio.

Juzgada como madre

Una de las más duras con la colaboradora ha sido su compañera Mila Ximénez, quien la tachaban de «prepotente y clasista» por la exposición a la que ha sometido a su hija desde que alcanzase la mayoría de edad. La hija de María Teresa Campos no ha dudado en responder a estas acusaciones asegurando que sus amigos de verdad «no pertenecen a este mundo, ni hablan de su vida privada», algo que ha sentado muy mal a Mila que ha respondido: «Si mi hija tiene que sentarse en un plató para pagarse los estudios, viendo como vives tú a mi se me cae la cara de vergüenza», unas declaraciones que han terminado por detonar la amistad que existía entre las dos colaboradoras.

Y es que, según aseguró el círculo más próximo a Terelu Campos, su hija habría accedido a la exclusiva para invertir el dinero ganado en pagarse sus estudios en una cara escuela de diseño. Mila Ximénez, cansada de la indiferencia por parte de su compañera, ha explotado: «Hay una cosa que no soporto de Terelu y es que parece viéndola aquí que lo he pasado yo peor que ella con el tema de Alejandra. Me he enfrentado con gente, he intentado defenderla y la veo aquí sentada con esa tranquilidad diciendo que ella no ha visto nada…», y ha añadido: «A mí me toca un tema de mi hija y me sale sangre de los ojos de mirar lo que está pasando. No convenzas a la gente de que no te importa nada de lo que está pasando porque no me lo creo. Porque sí es así, no te conozco», le ha espetado a Terelu.

La pequeña del clan Campos se ha mostrado muy dolida por ser juzgada como madre. «Me sorprende que vengas con esos aires y te sientes como si fuéramos todos un saco de mierda y te pongas a mirar a cámara como si fueras la reina de Egipto. Dile a tus amigos que no vayan a un plató a hablar de Alejandra, en vez de cargar contra nosotros».