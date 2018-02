Terelu Campos y Carmen Borrego revelan el «miedo» que ha pasado su madre La presentadora de televisión evoluciona favorablemente después de haber sido intervenida este lunes por un «cuadro de suboclusión intestinal secundario»

ABC.ES

Pese a que parece que todo se va a quedar en un susto después de tener que ser intervenida este lunes por un «cuadro de suboclusión intestinal secundario a un cuadro adherencial por cirugía ginecológica previa», María Teresa Campos ha pasado por momentos realmente angustiosos.

La presenatdora de televisión, que permanece ingresada en la Clínica de la Luz de Madrid desde el pasado sábado debido a unos fuertes dolores abdominales, se ha llevado un buen susto. Sus propias hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, así lo manifestaron este lunes, después de la operación, a lo medios congregados a las puertas del centro hospitalario.

«En ningún momento se pensó que tenía que ser operada, pero después de lo que se había descubierto con la prueba era lo mejor, lo más rápido, lo más práctico y lo más seguro para ella. Por eso ha sido mi venida al hospital, porque la prueba que le tenían que hacer era la que tenía que determinar si se hacía esa intervención o no», han explicado ambas a «¡Hola!» después de leer el parte médico.

Y añadían: «Ahora mismo me acabo de encontrar con el doctor Durán y me ha dicho que se encuentra estupendamente. Está en recuperación y todavía no la hemos visto. Lo ha pasado francamente mal, os lo puedo asegurar. A mí me mataba su sufrimiento y el no tener claro que es lo que pasaba, que eso a ella le causaba un miedo espantoso».

«En todo momento, todos los médicos nos han dicho que ella no estaba grave, pero el no saber qué es exactamente lo que tienes y que en vez de ir a mejor, vayas a peor...». Cuando ya se lo han dicho, se le ha quitado el miedo. El intestino tiene ahora que volver a funcionar, pero el tiempo que tarde depende de cada organismo», finalizaba Terelu Campos que trataba de explicar que todo iba bien y no había nada de qué preocuparse.