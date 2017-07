Terelu Campos presenta su libro con dos sonadas ausencias

Terelu Campos ha presentado su primer libro Frente al espejo y lo ha hecho en medio de una gran expectación por los detalles que cuenta la presentadora sobre su vida más íntima. Escrito por su gran amigo Kike Calleja, la colaboradora contó con el apoyo de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal y la gran mayoría de sus compañeros de Sálvame.

A pesar de la gran polémica que se ha creado en torno a la asistencia de Mila Ximénez a la presentación, la colaboradora no quiso faltar en un día tan especial para su amiga y es que, a pesar de los últimos enfrentamientos que han tenido por temas familiares, lo cierto es que las dos comparten un gran cariño desde hace años. «Creo que hay momentos es los que hay que ceder y estar con la gente que quieres porque por un tiempo de malestar no se puede olvidar tantos años de amistad, de cariño y complicidad y de todo», comentó Mila a su llegada.

Gtres

Sin duda hubo dos ausencias muy marcadas y es que Rocío Carrasco y Belén Esteban no pudieron estar en la presentación. Como no podía ser de otra forma Terelu tenía constancia de ello y explicó los motivos que para su juicio eran de lo más razonables. «Yo sabía que Rocío no venía, me llamó ayer para explicarme el por qué, su explicación es más que contundente y ahora mismo está en un proceso complicado que requiere una serie de comparecencias y de cosas que ella tiene que estar», dijo. «Belén también em llamó y pronto sabréis su explicación», concluyó diciendo.