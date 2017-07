Mel B tendrá que pagar 35.000 euros al mes a su exmarido

La que fuera integrante de una de las bandas musicales más exitosas de la década de los 90, las Spice Girls, no pasa por su mejor momento. Mel B ha perdido la batalla judicial contra su exmarido, Stephen Belafonte. La sentencia judicial obliga a la estrella británica a pagar una suma de 40.000 dólares mensuales (alrededor de 35.000 euros) al productor de cine. Por si no fuera suficiente, la juez del programa «America’s Got Talent» tendrá que efectuar un pago de 122.000 euros, correspondiente a los honorarios de los abogados y de los forenses.

Durante el proceso de divorcio, Belafonte presentó una solicitud de ayuda de emergencia para el cónyuge, alegando que su mala situación económica le impedía poder costearse la comida, la vivienda y las facturas telefónicas. Al juez le ha convencido su argumento, y ahora la cantante deberá pagar una manutención a su exmarido, al menos hasta que resuelvan el acuerdo final de su divorcio.

La decisión judicial ha llegado en un momento económico muy delicado para Mel B, que carece de liquidez debido a la mala gestión que ha hecho de su patrimonio, valorado en 43 millones de euros. La cantante ha dilapidado su fortuna en lujosos caprichos: desde una isla privada en Virginia hasta una colección de coches de lujo.

La imposibilidad para afrontar el pago de su nueva residencia en Los Ángeles, valorada en aproximadamente doce millones de euros, le ha obligado a pedir dinero a su círculo más cercano.

No está siendo una separación fácil para la artista británica, que pidió el divorcio a Belafonte después de más de una década de matrimonio y una hija en común, Madison (5 años). Mel B ha puesto fin a una relación marcada por las infidelidades y los abusos físicos, desde el primer año de casados. El pasado mes de abril, la artista obtuvo una orden de restricción temporal contra Belafonte, quien le golpeaba y obligaba a mantener tríos con otras mujeres.