Taylor Swift, rechazada como jurado en un caso de abuso sexual por ser «poco imparcial»

La ausencia de Taylor Swift en los premios MTV Video Music Awards fue de lo más comentada, pero aún lo ha sido más el motivo por el que la joven no puso ir a la gala. La artista era miembro de un jurado en un juicio por abuso sexual.

Swift viajó a Nashville, Tennessee, el pasado 29 de agosto para cumplir con su deber ciudadano de servir como jurado, tal y como se puedo comprobar tras filtrarse imágenes de la artista con sus varios miembros de su equipo de «juicio».

when your dad has jury duty with taylor swift ... pic.twitter.com/9dAqklemiN