Tania Llasera desvela sus planes para evitar que Pepe Bowie sienta celos

La periodista Tania Llasera va a volver a ser madre y está preocupada por los celos que puede sufrir su hijo primerizo, Pepe Bowie, hacia su nueva hermana.

Tania va contando en su canal de Mtmad cómo avanza el embarazo. Hoy, por ejemplo, ha compartido un vídeo en el que muestra cómo se mueve su hija dentro de la tripa.

La Niña no para...#30semanas #babymovement #fetalmovement #baby #tripa #tummy #mommy Una publicación compartida de ‚ö°ÔłŹTania Llasera‚ö°ÔłŹ (@taniallasera) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 1:44 PDT

Tania dará a luz este septiembre y ya tiene planeado cómo afrontar situaciones incómodas. Lo que más le preocupa a la periodista es que su hijo primerizo no se sienta ni celoso ni desplazado. «Lo que voy a intentar es que su vida, la vida de Pepe, cambie lo mínimo posible», desvela la periodista.

«Su rutina va a ser la misma, su guardería va a ser la misma, la chica que viene a ayudarme con él va a ser la misma, no le voy a cambiar de habitación, no le voy a cambiar de cama, no le voy a cambiar nada», sentencia Tania.