El talento oculto de Jim Carrey sorprende a sus seguidores

Ya se sabe que Jim Carrey es buen actor, pero la estrella de Hollywood se guardaba un as bajo la manga que ha decidido desvelar hace poco. Ha sido a través de un documental publicado en Internet llamado «I Needed Color». En él aparece Carrey pintando un lienzo y modelando unas figuras con arcilla. «Me gusta la independencia que me da pintar. Me encanta la libertad», confiesa el actor en el vídeo.

Hace varios años, la prensa estadounidense ya informó sobre la habilidad del actor, pero ha sido a raíz de la publicación del documental cuando la noticia se ha extendido internacionalmente. Carrey confiesa en el vídeo que retomó la afición hace unos seis años, cuando «tenía el corazón roto» y decidió volver a pintar. Seguramente se refiera a su ruptura con Jenny McCarthy en el año 2010.

«I Needed Color», dirigido por David Bushell, muestra en seis minutos cómo el actor trabaja en su estudio, situado en Nueva York, en diversos proyectos, con distintos materiales y en lienzos de diferentes tamaños.

El pintor y escultor explica en el minidocumental que le gusta la pintura porque «nadie te dice lo que tienes que hacer», «hay una inmediatez en ello» y es una forma de mostrar «tu vida interior», a través del uso de diferentes colores. Respecto a la escultura, confiesa que es una inquietud que siente desde pequeño.

El documental ha sido muy bien acogido por sus seguidores. Entre los comentarios recibidos, destaca el del jugador de baloncesto LeBron James, que además de comentar en Twitter: «¡Esto es increíble! Yo tampoco lo sabía. ¡Impresionante trabajo @JimCarrey! ¡Me encantaría ver algo de tu trabajo en persona algún día! Me encanta el arte», Este mensaje propició que el minidocumental se viralizara enseguida y recibiera apróximadamente 1,6 millones de reproducciones en Vimeo.

This is incredible!! I had no idea either. Unbelievable work @JimCarrey! Would love to see some of your work in person some day! Love art. https://t.co/7jX0RfSAP3