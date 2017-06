Steven Tyler y su amor 40 aÃ±os mÃ¡s joven: AimÃ©e Ann Preston

Steven Tyler vive una segunda juventud al lado de su asistente personal, Aimée Ann Preston, como han demostrado en Lisboa durante el arranque de la gira de despedida de Aerosmith. A sus 69 años, el cantante de la legendaria banda norteamericana no da en absoluto muestras de hallarse al borde de los 70 y mucho menos de atisbar su declive.

Más bien al contrario. Y la ‘culpable’ es esta mujer cuatro décadas más joven que él, que tiene más edad que tres de sus cuatro hijas. Los rumores de que la chica era más que una empleada de su entorno saltaron hace tres años, pero es solo desde hace un año y medio que se han vuelto inseparables: concretamente, desde que salieron a la palestra pública en febrero de 2016.

El ‘Aero-vederci Baby Tour’ (así llamado en referencia a la ascendencia italiana del músico) desembarca en Madrid este jueves 29 de junio, con posteriores escalas en Barcelona el 2 de julio y en Santa Cruz de Tenerife el 8 del mismo mes. Unas actuaciones que se abren con ‘Let the music do the talking’ y prosiguen con ‘Nine lives’, ‘Livin’ on the edge’, ‘Love in an elevator’, ‘Boogie man’, ‘Dream on’ y ‘Walk this way’, sin olvidar su version del clásico ‘Come together’, de los Beatles.

Tres ocasiones en España para comprobar el gran estado de forma de un Tyler eufórico, que completa su carisma con su sempiterna debilidad por las féminas de entre 20 y 30 años. Ahí parece esconderse el secreto de su renovado vigor, tal vez porque Aimée ha sabido entender muy bien sus peculiaridades como megaestrella del rock. Nada extraño, si tenemos en cuenta que ella se curtió trabajando para el multimillonario y hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a lo largo de casi un lustro. Y, con posterioridad, realizó labores similares para Victoria Beckham.

Por eso, cuando le advirtieron que el excéntrico Steven es una persona difícil, no se arredró y aprendió que debía tirar de tablas. Porque Aimée lidia a la perfección con el ego y todo lo que implica, comenzando por los caprichos de última hora y los vaivenes de carácter. Mucho más si valoramos que los excesos no han dejado de pasar factura a este personalísimo cantante, eterno aficionado a los pañuelos largos en escena para dar forma a un ‘look’ de hechicero contemporáneo que hace juego con su pelo largo y su inclinación por las gafas oscuras.

La pareja se puso por primera vez bajo los focos al dejarse ver en la fiesta benéfica organizada por Elton John la noche de la ceremonia de los Oscar el año pasado. Allí se les pudo ver juntos, agarrados de la mano por momentos pero al mismo tiempo preocupados por aparentar una cierta distancia en algunos instantes. No hacía falta que se afanasen por tapar nada porque el todo Hollywood ya sabía que los enamorados conviven en su domicilio de Los Ángeles, no lejos de la glamurosa playa californiana de Malibú, donde han sido fotografiados.

¿Será Aimée Ann Preston la penúltima conquista de este insaciable ‘don Juan’? Los más allegados al cantante de Aerosmith afirman que ahora es distinto, que se toma esta relación con entusiasmo y seriedad, posiblemente debido a que la edad atempera su ansiedad. Así, se convirtió en adicto a los calmantes. Una dependencia de los analgésicos que esta mujer ha logrado mitigar con sus cuidados y su apelación a conjugar la vida personal y profesional.

Precisamente, el cometido de la atractiva asistente pasa por no moverse de su lado, por atenderle para que se sienta mejor. Y es que los dolores no dejan de perseguirle, sobre todo desde que sufrió una aparatosa caída del escenario, que le ha dejado secuelas de carácter crónico. Además, ha vivido en una constante lucha de más de una década contra dos sucesivos tipos de hepatitis: la B y la C, antesala para que se decidiese a disponer de una persona junto a él. Por esta razón entró en contacto con una conocida agencia de ‘alto standing’ estadounidense, que le designó a Aimée como la acompañante ideal.

No es en absoluto la primera vez que Steven se relaciona con una mujer mucho más joven, pues cuando tenía 27 años se citó con una chica de 16. La primera gran huella se la dejó la modelo Bebe Buell, con quien tuvo a su hija Liv, la actriz que deslumbró al mundo en la película ‘Belleza robada’, de Bernardo Bertolucci.

Sus dos matrimonios posteriores finalizaron con estrepitosos fracasos: con la modelo Cyrinda Fox y con la diseñadora Teresa Barrick, quienes no pudieron hacer frente al caos interior de un hombre que flirteó con las drogas desde que Aerosmith debutó en 1973. Y antes de Aimée Ann Preston, el corazón de Tyler estuvo ocupado por otra modelo, Erin Brady.