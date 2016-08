Stefano Gabbana visita el santuario de Fátima

Stefano Gabbana ha interrumpido sus vacaciones en Formentera para realizar un viaje relámpago a Portugal. Es un devoto de la Virgen de Fátima y no ha podido resistirse a visitar el impresionante santuario, que conmemorará el próximo mes de mayo los cien años de las famosas apariciones.

Acompañado de Anna dello Russo, la editora italiana de la edición japonesa de la revista 'Vogue', el diseñador se plantó en el país vecino para mostrar de nuevo la solidez de sus convicciones religiosas.

El dúo de oro Dolce & Gabbana tiene una verdadera fijación con la iconografía de las vírgenes, como ya ha exhibido en Milán y, sobre todo, en su adorada Nápoles, altar local de la desatada pasión popular en este sentido.

La grandiosidad de Fátima también atrajo a Domenico Dolce el pasado mes de abril en un breve desplazamiento privado. Otro ejemplo más de su fervor. Cada vez que uno de los dos visita el santuario, no faltan las promesas a Nuestra Señora, cuya influencia se reveló clave en la colección otoño-invierno de 2013. Entonces pudo verse a sus estilizados muchachos luciendo imágenes de la Virgen y de los pastorcillos en unas camisetas que causaron sensación en su momento. Destacaban igualmente las esculturas del niño Jesús.

Aún no se sabe si este nuevo viaje puede traducirse en una próxima secuela, pero lo cierto es que trasladarse a Fátima se ha convertido en una de las aficiones favoritas del cotizado dueto 'fashion'. En todo caso, la influencia se plasmaría a partir del año que viene, pues la inminente colección de otoño-invierno se consagra a una especie de celebración del modo de vida napolitano. Tanto es así que, como le ocurría al legendario Pier Paolo Pasolini, uno de sus discos preferidos es 'Napoli secondo estratto', de Mina. Un álbum dedicado a las sonoridades del sur de Italia que sobrecoge por su tono solemne.

Ha transcurrido más de un año desde que la ex pareja expresó públicamente su rechazo a la adopción de niños por parte de las personas del mismo sexo que experimentan la convivencia en común. Y, precisamente, Portugal lo ejemplifica, pues continúa vigente el matrimonio entre este tipo de contrayentes mientras el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, mantiene su veto a esta medida. Los comentarios al respecto de Dolce & Gabbana alentaron la polémica, pero en tierras lusas es una batalla que no ha saltado al primer plano, por lo menos de momento.

Stefano Gabbana, quien disfruta con su novio español Juan Franciso Sierra, parece haber encajado mejor que Domenico Dolce su separación, gestada hace dos años aunque sin vigencia en el terreno profesional. Este verano han protagonizado un largo periplo sudamericano: del Caribe a Guatemala. Lo mismo pilotan un helicóptero que atracan con su yate en el puerto de Capri. Lujo sin fin que el relaciones públicas catalán ha hecho suyo sin cortapisas.

Renovar la inspiración es una de las obsesiones de Dolce & Gabbana para no caer en la autocomplacencia. Sólo así han conseguido granjearse la fidelidad de Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, Gisele Bündchen o Mónica Bellucci.