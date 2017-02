Las sorprendentes declaraciones de Laura Ponte: «Nunca disfruté en la pasarela»

La modelo Laura Ponte no quiso perderse uno de los desfiles más comentados de la Mercedes Benz Fashion Week, el de Juan Duyos. Y es que el diseñador ha conseguido reunir a diez de las top models españolas más icónicas que se subieron a la pasarela para exhibir sus diseños.

Sin embargo, Ponte prefirió ver a sus compañeras y amigas desde el front-row antes que volver a desfilar en la pasarela Cibeles y es que, para sorpresa, la ex modelo reconoció que no guarda buen recuerdo de esa etapa. «No he querido desfilar porque hace quince años que no lo hago y nunca lo llegué a disfrutar», ha confesado. «De hecho se reían de mí, decían ''que pena que no lo hagas para reírnos contigo'' por las caras que ponía», añadió sobre la opinión de sus compañeras.

Final del desfilde de Duyos - Gtres

Laura habló con la prensa con total normalidad sobre lo que sentía ante la sorpresa de los periodistas congregados por la sinceridad de sus palabras. «Yo creo que fui la primera que me retiré, y además con muchas ganas. Esa etapa fue como ''dos años, tienes que hacerlo...'' pero no disfrutaba nada».

Sobre su situación actual dijo que estaba en una etapa más serena y discreta. «Estoy muy tranquila, haciendo una vida muy casera, y nada, muy tranquila, pintando... De hecho, me lo estoy tomando más en serio, ahora he pasado a dibujar en digital, que me divierte mucho. Por el momento, seguiré con colaboraciones, con mi fundación, no sé... Trabajo menos favorecido, pero muy agradable», concluyó diciendo.