El sorprendente y «turbio» pasado de Kiko Jiménez que nada gustará a Gloria Camila

La vuelta de Gloria Camila a España parece que va a ser de todo menos tranquila y es que, Rafa Mora declaró en el programa Salvame que Kiko Jiménez podría haber intentado mantener relaciones sexuales con una mujer muy mediática. Y la cosa no queda aquí, ya que las sospechas acerca de este asunto, aumentaron el pasado sábado en el programa Socialité.

Maria Patiño contactó con Apolonia Lapiedra una conocida actriz porno del clan Lapiedra, asegurando que Kiko contactó con ella a través de Twitter para hacer un montaje. Aparentemente, el novio de Gloria Camila, destacó lo guapa que era y los beneficios que obtendrían de hacer este negocio juntos: «Kiko me propuso hacer un montaje para explotar la mezcla entre MYHYV y el cine porno».

Apolonia confesó a Patiño que declinó la propuesta de Kiko ya que no confiaba en el ambiente en el que se movía: «Yo pasé porque me comentaron que se relacionaba con gente del porno que no me gusta nada». La popular actriz de cine para adultos destacó como Kiko Jiménez está obsesionado con conseguir la fama sea como sea, y este es el motivo por el cual se ha acercado a Gloria Camila: «Está obsesionado con la fama. Simplemente está con Camila por buscar la fama».

Este contacto aparentemente se produjo tres o cuatro años antes de que Kiko pasase a concursar en Supervivientes. Y es que si esto no era suficiente, hay más. Lo que más ha impactado a todo el mundo son las declaraciones de Apolonia acerca del posible pasado en el mundo porno de Kiko: «Sí, me consta que sí que ha realizado cosas y conoce a gente».

Esto no ha hecho más que empezar y que todavía hay mucho por desvelar. Por lo pontro la relación de Gloria Camila y Kiko parece estar en la cuerda floja, tras estas últimas declaraciones.