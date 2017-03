Soraya y otras celebrities acusadas de ser malas madres

Un caso parecido al de Soraya Arnelas le sucedió a la modelo Chrissy Teigen, quien después de dos semanas del nacimiento de su pequeño, salió a cenar con su marido, John Legend. «No sé dónde está, no le encuentro», respondió por Instagram ante las acusaciones de con quién había dejado al bebé. Lo gracioso, como ocurrió con la cantante, es que solo ellas fueron criticadas y no sus respectivas parejas.