Soraya Arnelas, embarazada de su primer hijo

Primero fue Marta Etura quien recientemente sorprendió con su embarazo en el Festival de Vitoria. Ahora, y de una forma menos «sorpresiva» a la de la actriz, Soraya Arnelas ha confirmado a la revista «Semana» que está embarazada de tres meses.

Después de cuatro años y medio de relación, y a punto de cumplir los 34 años, la cantante espera junto a su novio Miguel Ángel el primer hijo de ambos. La pareja había confesado en varias ocasiones su intensión de ser padres. De hecho, tener un bebé les hacía más ilusión que pasar por el altar. «Casarme no. El tema de la boda es una cuestión de firmar y no me gusta, prefiero no firmar más de la cuenta», aseguró la cantante recientemente.

Soraya reconoce a la revista que está muy feliz de poder formar una familia con el hombre que considera el amor de su vida.

El último trabajo de Soraya Arnelas, Akustika, es un repaso a toda su carrera de manera acústica y madura. La cantante reconocía que era un trabajo que le hacía mucha ilusión porque le gustaría enseñarles algún día a sus hijos su trabajo con orgullo.