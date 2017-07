Soraya Arnelas: «Bloqueo a la mitad de los usuarios que me agregan a las redes sociales»

La cantante Soraya Arnelas(34 años) ha sacado «El pretendiente», un nuevo single con Mister Mimon que tiene todas las papeletas para convertirse en una de las canciones del verano. Con motivo de la presentación del videoclip que grabó junto al modelo Christian Santamaria el pasado 20 de julio, la artista se ha entrevistado con el diario ABC para hablar sobre su futuro profesional y para contar su experiencia como madre primeriza y como una de las celebridades más «polémicas» en Internet.

Enhorabuena por su nuevo single «El pretendiente». La canción tiene ritmo latino, diferente al resto de los temas de sus álbumes.

La música latina no es un género nuevo para mí, es un estilo musical que estoy retomando. En el año 2005, cuando salí de «Operación Triunfo», grabé uno de mis primeros singles de género latino: «Corazón de fuego». También en el año 2008 grabé «Fruto prohibido» con el grupo «Santa fe», que también tenía toques latinos.

¿Cuál es la razón de haber retomado este estilo musical?

Porque es lo que siento que quiero hacer ahora. Estoy atravesando una etapa personal nueva, y creo que los cantantes nos dejamos llevar mucho por lo que nos pasa en nuestra vida. En mi caso ha habido algo que me ha marcado mucho: ser madre. A raíz del nacimiento de Manuela estoy conectando con una etapa más divertida y femenina, y creo que lo latino reúne esos requisitos.

En algunas escenas del videoclip de este single aparece junto al modelo Christian Santamaría de forma muy cariñosa, ¿qué piensa su novio, Miguel Ángel Herrera, de eso?

Miguel Ángel y Christian son amigos y compañeros de trabajo. Cuando me presentaron el guion del videoclip le dije a Miguel Ángel con quién lo iba a grabar y cómo iba a ser el vídeo. No obstante, tengo que confesar que a veces me da vergüenza verlo porque hay momentos en los que estoy demasiado cerca de Christian, pero somos profesionales y sabemos que únicamente estamos actuando.

¿Alguna anécdota destacable de la grabación del videoclip?

Sí, anécdotas divertidas muchas. Por ejemplo, mientras estábamos grabando el vídeo pasaban cerca señoras mayores que comentaban entre ellas: «¿Esa es Soraya?», «¿Pero ese con el que está es su chico?» o «¿No es Miguel Ángel, no?». Otra anécdota curiosa es que nos hizo muy mal tiempo. Fuimos a grabar el videoclip a Canarias, que es el paraíso del buen tiempo, y ese día estuvo nublado. Pero aun así lo pasamos muy bien porque el equipo tiene muy buen rollo.

¿Tiene pensado hacer más colaboraciones? ¿Cómo será su próximo álbum?

Sí. Cuando llega el verano siempre intento participar con otros artistas. Ya estoy pensando en un álbum para el año que viene, y quiero hacer algún dueto, pero no tengo pensado con quién todavía. El nuevo álbum no va a seguir la estela de «El pretendiente», habrá temas latinos pero quiero que sea un álbum que refleje la etapa familiar que estoy viviendo. Habrá una mezcla de todo. Será mucho más fresco y natural. Además, mi imagen va a ser muy diferente a la de los anteriores álbumes donde se me veía incluso extravagante, este quiero que sea personal y biográfico. Quiero que se refleje la evolución que he tenido, sobre todo desde el nacimiento de Manuela.

«Operación Triunfo» vuelve a la televisión. ¿Sería profesora de la academia?

No, no me gustaría. No me encuentro en facultades de poder dar clases a nadie. La primera que tengo que aprender soy yo. Además, tampoco sería jurado. Hay artistas más maduros. A mí lo que me gustaría es poder visitarles y darles consejos, como que se busquen un buen mánager que potencie sus cualidades, una buena discográfica que les ayude a promocionarse y que trabajen mucho sin volverse demasiado exigentes con ellos mismos. Yo he sido demasiado exigente conmigo misma, y eso me ha jugado malas pasadas. Hay que disfrutar más, siendo consciente de que el trabajo duro es imprescindible. Yo no he empezado a disfrutar de este trabajo hasta hace nada, y en cierto modo me arrepiento.

¿Si pudiera volver atrás no le habría dedicado tanto tiempo?

No, porque al final es aprendizaje, pero me he alejado de muchas personas e incluso he llegado a perder la sonrisa en un momento puntual de mi vida. He tenido crisis de ansiedad y de estrés porque vivía solo por y para el trabajo, pero no por ello considero que haya perdido el tiempo.

Es jurado en el programa «Tú sí que sí». ¿Qué tal la experiencia?

Es muy duro ser jurado, porque yo he estado en el otro lado y lo que he pretendido siempre ha sido tener mucho tacto. Se pueden dar consejos pero la clave es decir las cosas con cariño. Yo no sería nunca una jueza destructiva, yo intento sacarle las cosas buenas a cada uno y sacarle su parte positiva. Todos sabemos lo que hacemos mal, y creo que ese ejercicio le toca a uno mismo, no es mi labor descubrirlo.

Enhorabuena por su hija Manuela. ¿Cómo se siente siendo madre?

Me siento muy feliz porque he cumplido mi sueño de ser madre. La llegada de Manuela le ha dado color a mi vida. He recuperado la sonrisa gracias a ella. Me he vuelto a enamorar, porque aunque yo esté enamorada de mi pareja y de mi trabajo, el amor de los hijos es el más puro. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ilusiona mucho esta nueva etapa. Me siento especialmente contenta porque he abandonado aquella lucha destructiva del principio. Ahora que estoy mucho más relajada, estoy conectando con mi parte femenina después de creerla perdida. Estoy más sutil, más suave, más femenina.

¿Cómo es el carácter de Manuela?

Manuela es como un regalo del cielo. Está siempre sonriendo y regalando sonrisas a los demás. Come muy bien. Descansa mucho por la noche. Se suele levantar sobre las 5 o 6 de la mañana a hacer su toma y después se vuelve a quedar dormida otra vez. Va a la guardería desde que tiene dos meses. Es una niña que va por delante del tiempo que le corresponde: ha dicho sus primeras palabras muy pronto, respondía a ciertos estímulos mucho antes de lo normal... Es una niña muy despierta y con muchas ganas de aprender. Además, tiene muy buen oído. Yo le canto y ella entona, como se puede ver en mis redes sociales. Su primera palabra fue «cosquillas», imagina cómo es de especial.

¿Miguel Ángel es buen padre? ¿Le ayuda con ella?

Miguel Ángel es muy buen padre. Me ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo he estado de gira y me he tirado dos días sin verla, y ha sido su padre quien ha cuidado de ella. Es lo que le toca. Se despierta él para que yo duerma del tirón y pueda descansar la voz. Además, lleva a la niña todas las mañanas a la guardería.

¿Hay planes de boda a la vista?

Yo en mi casa no tengo ese ejemplo porque mis padres no están casados y llevan muchísimo tiempo viviendo juntos. Pero si llegado el día Miguel Ángel me lo pide le diría que sí, porque es el padre de mi hija y el único hombre con el que me veo pasando el resto de mi vida. Pero dentro de nuestros planes a corto plazo no está. No es por fobia a este tipo de compromiso, es que no me gusta presionar a mi pareja, ni que nadie esté conmigo porque lo diga un papel. Juego mucho con la libertad, con que cada uno decida ni nadie imponga nada.

Es una persona especialmente criticada en las redes sociales. ¿Cómo lo aguanta diariamente?

Ya estoy acostumbrada porque llevo muchos años así. Soy una mujer que tiene las ideas muy claras y defiende sus principios a capa y espada, y eso molesta. Al ser un personaje público, soy un blanco de tiro perfecto. Tampoco leo más mensajes de la cuenta y me llevo muy bien con mi ego. Yo me quiero mucho, si no probablemente ya me habrían comido o estaría con una depresión profunda. Solo me importa la opinión de los que me conocen, el resto me da igual.

¿Por qué entra en la polémica en vez de mantenerse al margen?

Cuando entro en alguna polémica en internet es para defender a las mujeres o a cualquier otro colectivo. Es decir, si me llaman «mala madre» por haber dejado a mi hija al cuidado de sus abuelos mientras yo estaba de cena con mi chico, no me duele por mí, me duele por todas esas mujeres que al día siguiente de ser madres han tenido que ir a trabajar, por ejemplo. La gente no sabe las circunstancias de las mujeres trabajadoras. Yo no soy envidiosa y me da igual lo que haga la gente con su vida. También entro en polémicas porque hay mucha gente joven que me sigue y yo estoy totalmente en contra del bullying. Si me ven defenderme en las redes sociales ellos harán lo mismo. Así que por lo único para lo que me meto es para que sirva de ejemplo a otros y también se defiendan.

¿Cuántas personas puede bloquear al día?

La mitad de los que me agregan, tengo incontables usuarios bloquedos.

¿Qué planes tiene para este verano?

Trabajar, y cuando tenga un momento llevar a mi hija a visitar la familia de Miguel Ángel. Yo verano no tengo, llevo ocho años sin vacaciones y ya me da igual. Yo aprovecho para disfrutar y descansar en navidades. Pero el verano para los artistas es para trabajar.