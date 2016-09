Sonia Moldes asegura que Lequio fue infiel a su mujer con ella: «Teníamos una atracción sexual muy fuerte»

«Cuando vi lo que estaba pasando entre Alessandro y Olvido, a quien no conozco, me llevaban los demonios por la injusticia que se está cometiendo con ella. Se la ha crucificado», reconocía Sonia Moldes, quien añade: «¿Quién se puede creer que Alessandro es fiel?». Así de claro habla la empresaria, quien fuera pareja de Alessandro Lequio durante dos intensos años a finales de los 90.

Moldes reaparece para romper su silencio y afirmar que el conde también ha sido infiel a María Palacios con ella. «A pesar de que salía con María y de que estaba en el principio de la relación, me llamaba todos los días porque quería verme y nos enrollábamos», ha explicado la empresaria en la revista 'Lecturas', donde se ha convertido en uno de los mayores apoyos de Olvido Hormigos tras respaldar su confesión.

Además, lejos de quedarse ahí la modelo también da su opinión sobre el matrimonio Lequios-Palacios: «Van de parejita feliz y no entiendo ese cinismo. Ahora Lequio tendrá más cuidado por la cuenta que le trae, se moría por tener una niña. No sé si su matrimonio habría durado si no hubieran sido padres», comenta. Además, Sonia describe a Lequio como un ser «posesivo, celoso enfermizo y machista».