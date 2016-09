El sobrino cantante de Vargas Llosa: «Me siento muy orgulloso de mi tío»

«Como toda familia de artistas, la mía soñaba con tener hijos empresarios», reconoce Sebastián Llosa, sobrino del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa. Durante un tiempo, este apuesto joven de 24 años intentó obedecer el mandato familiar, aunque no tardó en descubrir que la música era su vocación. «Estudié Economía en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, pero fui profundamente infeliz haciéndolo. La música era algo que tenía dentro, siempre me gustó cantar aunque jamás lo hacía en público», recuerda en conversación telefónica con ABC desde Los Ángeles.

El año pasado, el sobrino del premio Nobel de Literatura guardó su título en un cajón, hizo las maletas y se mudó a California para zambullirse en la industria de la música. «Esta es la capital del show business. Aquí todo el mundo es actor, músico o productor», dice. El mundo del entretenimiento no es «terra ignota» para él. Su padre, Luis Llosa, es un prestigioso director de cine y productor que ha trabajado con luminarias de la pantalla grande como Isabella Rossellini, Jennifer Lopez, Sharon Stone y Sandra Bullock. Y su madre es la atractiva cantante y compositora Roxana Valdivieso, muy popular en Perú. «Cualquier persona que se dedica al arte sabe lo difícil que puede ser y cree ingenuamente que si sus hijos se dedican a los negocios van a vivir una vida más segura, pero mis padres y toda mi familia me han apoyado en esta decisión», señala.

Llosa se encuentra en pleno proceso creativo. Está grabando su primer disco, compuesto íntegramente por él. En octubre publicará el primer sencillo y espera que el EP salga a finales de año. Escribe y canta en inglés. «Es más fácil para mí, pero no descarto hacerlo en español», aclara (estudió en el Colegio Americano de Lima y ha crecido entre su país natal y Estados Unidos). Y parece que tiene madera de estrella. En abril de este año lanzó una canción a dúo con la famosa actriz limeña Stephanie Cayo. Con una impronta electro-pop, «Let me go» se convirtió en un hit en las radios de Perú y México. «El éxito de ‘‘Let me go’’ fue inesperado. Pero el disco que estoy preparando no tiene nada que ver con esa canción, es más mi estilo», aclara. Su voz es más de crooner que de chico pop.

-¿Cómo un economista lo deja todo para ser músico?

-Hasta hace muy poco tiempo yo no tenía idea de que iba a estar en la música, me he sorprendido a mí mismo dando este paso. Era algo que tenía escondido. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que lo mío era el mundo de los negocios. Pero mi familia es muy musical y crecí escuchando música, ha sido una pasión casi secreta. No lo consideraba una profesión hasta que empecé a cantar frente a otras personas y la respuesta que recibí fue tan buena que me permití considerar esto como un trabajo. Crecí escuchando que los artistas se mueren de hambre, así que no fue fácil dar este paso.

-¿Cuál fue la reacción de su familia?

-Siempre me apoyan al cien por cien en todo. Vengo de una familia de artistas, no hay empresarios. Mis padres siempre han sido muy comprensivos. Mi padre es director de cine y mi madre es cantante. Ella es la primera que escucha todas mis composiciones y con quien intercambio ideas. Está encantada con que siga sus pasos.

-¿Cómo definiría su estilo?

-Siempre me han encantado los grandes cantantes: Frank Sinatra, Aretha Franklin, Nat King Cole. También crecí escuchando rock clásico: Beatles, Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin, pero mi estilo es más cercano al soul que al rock.

-¿En qué género encajaría el disco en el que está trabajando?

-Creo que los géneros son relativos. No es por hacerme el interesante, pero realmente no sabría responder. Es un pop más oscuro, lo llamaría «dark pop», influenciado por el soul y el blues. Me gusta la música melancólica.

-Me han dicho que está pensando en quitarse el apellido para hacerse llamar solo Sebastián...

-No es que quiera tener un nombre artístico, eso me parece una tontera. Pero tengo un apellido que en inglés no funciona. Los americanos pronuncian mi apellido como «losa», y la verdad es que «losa» suena horrible, así que artísticamente me llamaré solo Sebastián.

-Hablando de losas, ¿apellidarse Llosa pesa?

-No, no, para nada (risas). Si por mi fuera, me lo quedaría. El apellido no me pesa, al contrario. No puedes distanciarte de tu familia, tu familia es tu familia y la mía es conocida.

-Y, ¿cómo lleva eso de ser sobrino de un premio Nobel?

-Ah, pues muy bien. Que suerte la mía de haber podido crecer con alguien tan brillante como mi tío Mario, me siento muy orgulloso de él. Toda mi familia está en el arte y a todos les va muy bien. Mi tío ha influenciado mucho en como yo veo las cosas. Yo, feliz de que me relacionen con él y con el resto de mi familia. Supongo que todos estamos en el «negocio» de contar historias.

-Es que al final usted cuenta historias, como su tío...

-Exactamente. No pretendo decir que lo mío sea como escribir una novela, eso son palabras mayores. Pero a fin de cuentas cuento historias o, más bien, microrrelatos (risas).

-Bueno, y si no triunda en la música, siempre tendrá su título de Economía por Yale...

-(Risas). Me vaya bien o mal yo me puedo morir cantando. No podría hacer otra cosa.