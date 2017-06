La sobrina de Ángel Garó sale en su defensa

Tras la detención y el polémico vídeo en el que aparecía Ángel Garó en el balcón de su casa de Málaga, aparentemente desnudo, e increpando a unos policías, su sobrina Angie ha salido en defensa de su querido tío para intentar que le dejen tranquilo.

«Mi madre y mi tío están muy mal. Yo hablo con ellos a diario, porque vivo en Madrid y ellos en una ciudad diferente cada uno. Está siendo muy dificil, jamás les había visto así. No les salía la voz del cuerpo y escuchar eso de una persona a la que tanto quieres, y respetas te rompe el alma», decía en la conversacón telefónica que mantuvo este jueves en «Sálvame».

«Me gustaría pedir un momento de concienciación. Imaginaros que a todos nos grabaran en momentos de máximo enfado, sin nosotros saberlo, y que esa imagen sea la única que tenga España de ti», continuaba, intentando apelar a los colaboradores del programa de Telecinco. Durante los tres minutos de intervención también aseguró que Dario, la expareja de su tío que denunció la agresión y que provocó que le detuviesen, es «ruiz y deleznable».

Polémico vídeo

El pasado miércoles, el programa «Sálvame» hizo público un vídeo del pasado año en el que aparecía Garó en el balcón de su casa de Málaga, aparentemente desnudo, e increpando a unos policías. Garó tenía la música muy alta a altas horas de la noche y sus vecinos decidieron llamar a los agentes de seguridad, que fueron increpados por el humorista desde su balcón. Dario, su expareja, tuvo que bajar a hablar con los agentes para calmar un poco las aguas y ante la negativa de Garó a facilitarles la documentación que le estaban requiriendo.

EL VÍDEO DE ÁNGEL GARÓ ENAJENADO E INCREPANDO EN PELOTAS LA POLICÍA ES LO MEJOR QUE VAIS A VER :___ pic.twitter.com/nM258QmcPC — Aureal (@Aureal) 31 de mayo de 2017

«Yo no voy a bajar, ellos son mis empleados que para eso pago 2.800 euros de IBI y ya se enterará el alcalde. A mí se me paga para verme», dice en el vídeo. «Yo no he hecho nada. Miren ustedes al moro de la esquina. ¡Dediquense ustedes a los árabes!», añade. Finalmente fue denunciado por escándalo público, aunque según fuentes con las que contactaron, el espectáculo no sorprende a sus vecinos que testifican que es algo habitual.