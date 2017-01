Sienna Miller confiesa que las juergas nocturnas perjudicaron su carrera

Tener un vida muy activa no siempre es bueno y sino que se lo digan a Sienna Miller. Durante años, la estadounidense, de 35 años, acudió a todas las fiestas y clubs nocturnos de Londres, pero se dio cuenta de que le estaba perjudicando su carrera.

Quizá por eso decidió trasladarse a Nueva York para reinventarse y alejarse de los focos mediáticos. De hecho, la también modelo ha hecho unas declaraciones para la revista «Love Magazine» en las que ha admitido que su trabajo está empezando a despuntar después de años.

«Probablemente podría haber estado como estoy ahora mucho antes si hubiera sido más inteligente», ha afirmado la intérprete. Acaba de de estrenar «Live By Night», película inspirada en el libro de Dennis Lehane y dirigida por Ben Affleck. «Solo quería divertirme y no dejar de comportarme así por ninguna razón, y de alguna manera dañó mi carrera», añadió la que fue ex de Jude Law, con quien estuvo saliendo en dos ocasiones.

Sienna Miller y Jude Law - AFP

La actriz tiene otras preferencias. No hay mejor plan para ella que pasar los ratos libres con su hija Marlowe, de 4 años. Y el hecho de que le digan que ahora es más aburrida no le importa en absoluto. «Soy más feliz y estoy más centrada que nunca», admite.